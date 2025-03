Chuyên gia cảnh báo “siêu AI” lộ diện 5 năm tới, lấn át con người?

Demis Hassabis, CEO của DeepMind (Google), dự đoán trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) - AI có khả năng thực hiện mọi tác vụ như con người - sẽ xuất hiện trong 5-10 năm tới. (Ảnh: The News International) AGI được định nghĩa là hệ thống có thể thực hiện các hoạt động phức tạp tương đương hoặc vượt trội con người, bao gồm nhận thức, học hỏi và cải thiện theo thời gian. (Ảnh: Hyperight) Hassabis nhấn mạnh rằng các hệ thống AI hiện tại vẫn còn thụ động và hạn chế, nhưng tiến bộ công nghệ sẽ sớm đưa chúng ta đến gần hơn với AGI.(Ảnh: Newicon) Dario Amodei, CEO của Anthropic, dự đoán AGI sẽ xuất hiện trong 2-3 năm tới, trong khi Elon Musk tin rằng AI sẽ vượt qua trí thông minh con người vào năm 2029. (Ảnh: CVisiona) Jeetu Patel, Giám đốc Sản phẩm của Cisco, cho rằng bằng chứng về AGI có thể xuất hiện ngay trong năm 2025. (Ảnh: VentureBeat) Thách thức lớn nhất để đạt được AGI là giúp AI hiểu được ngữ cảnh thực tế và áp dụng khả năng nhận thức vào thế giới thực, thay vì chỉ trong môi trường giả lập như trò chơi. (Ảnh: Viso Suite) Hassabis ví dụ về việc phát triển AI trong trò chơi Starcraft, nơi các agent AI có thể cạnh tranh và hợp tác, nhưng việc áp dụng điều này vào thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. (Ảnh: Forbes) Mặc dù có nhiều dự đoán khác nhau, các chuyên gia đồng ý rằng AGI sẽ mang lại tiềm năng to lớn, nhưng cũng đặt ra thách thức về đạo đức, an ninh và tác động xã hội. (Ảnh: Codiste) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.

