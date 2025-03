Haval Xiaolong Max PHEV 2025 chính thức mở bán, từ 19.100 USD

Vào ngày 21/3/2025, Great Wall Motor (GWM) đã mở bán trước mẫu SUV plug-in hybrid Haval Xiaolong Max 2025 mới, xe thuộc thế hệ thứ hai, xe cung cấp 5 phiên bản, với mức giá từ 138.800 – 176.800 nhân dân tệ (tương đương 19.100 – 24.400 USD). Haval Xiaolong Max thế hệ thứ hai có diện mạo hoàn toàn mới. Phần đầu xe được trang bị đèn pha ma trận điểm gồm 72 bóng LED có khoảng cách chiếu sáng là 190 mét, giúp xe dễ nhận biết. Ở phía sau, đèn hậu “Brilliant Galaxy” sử dụng 332 bóng LED siêu đỏ 628nm để tạo ra hơn 30.000 bề mặt phản chiếu tinh thể. Haval cũng tuyên bố hệ số cản xe Xiaolong Max thế hệ thứ hai đã giảm 0,028Cd. Được định vị là một chiếc SUV cỡ trung, Haval Xiaolong Max bản PHEV thế hệ thứ hai có kích thước 4780/1895/1725 mm và có chiều dài cơ sở 2810 mm. So với Xiaolong Max hiện tại trên thị trường, chiều dài xe đã tăng 22 mm và chiều dài cơ sở tăng 10 mm. Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Coffee Pilot Plus với giải pháp trực quan thuần túy cũng có trên xe để thực hiện điều hướng đô thị và tốc độ cao trên chế độ lái tự động, được hỗ trợ bởi ba radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và bảy camera. Các khả năng bao gồm tránh chướng ngại vật, hỗ trợ chuyển làn, nhận dạng đèn giao thông và đỗ xe điều khiển từ xa. Buồng lái được trang bị hệ điều hành Coffee OS 3 do GWM tự phát triển. Thiết kế màn hình kép đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, có màn hình điều khiển trung tâm nổi 14,6 inch và bảng điều khiển LCD đầy đủ 12,3 inch độc lập, cũng như HUD. Ngoài ra, có 28 không gian lưu trữ trong toàn bộ nội thất. Thể tích cốp xe tiêu chuẩn là 540 L và có thể mở rộng lên đến 1366 L. Về hệ thống truyền động, công nghệ Hi4 thế hệ thứ hai của GWM là công nghệ tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng sản phẩm, kết hợp với DHT 2 tốc độ, động cơ 1.5L 85 kW (114 mã lực)/140 Nm, tiếp đó là động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía trước 70 kW (94 mã lực)/110 Nm, còn động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu phía sau 150 kW (201 mã lực)/350 Nm. Tùy chọn bộ pin lithium sắt phosphate 18,74 kWh hoặc 27,54 kWh, tương ứng với phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện của CLTC là 110 km và 165 km. Tốc độ tối đa là 180 km/h, thời gian tăng tốc từ 0 – 100 km/h là 6,8 giây và mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện thấp nhất theo WLTC là 0,97L/100km. Hiện tại, phạm vi toàn diện vẫn chưa được tiết lộ chính thức. Với chế độ sạc nhanh, mất 0,33 giờ đến 0,47 giờ để sạc từ 30% đến 80%, tùy thuộc vào từng loại. Thời gian sạc chậm dao động từ 3 giờ đến 4 giờ. Video: Giới thiệu Haval Xiaolong Max PHEV 2025

