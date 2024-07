Những người hùng giữa đời thường - cứu người bất chấp hiểm nguy

4 người hùng đu thang, đập tường cứu người: Rạng sáng 24/5, khu đất rộng hơn 200m2 với hai khối nhà có nhiều người thuê trọ nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội. Đang ăn dở bữa cơm muộn trong phòng trọ cách nơi xảy ra hỏa hoạn hai nhà, Đồng Văn Tuấn (SN 2003, quê Trực Ninh, Nam Định) - tài xế công nghệ - vội lao ra ngoài khi nghe tiếng hô có cháy, mùi khói đen bốc lên nồng nặc. Chạy đến hiện trường, thấy có người thò tay kêu cứu từ cửa sổ tầng hai, Tuấn cùng mọi người nhanh chóng tìm thang, búa để leo lên phá tường. Chàng trai bám một tay vào thanh sắt cửa sổ, tay còn lại cầm chiếc búa to ngang tay mình vung lên liên tục. Tới lúc Tuấn kiệt sức, Phạm Quốc Luật (SN 1989, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) - làm nghề nhôm kính và xe ôm công nghệ - trèo lên thay, đập những nhát búa cuối cùng cho đến khi tường thủng đủ để đưa 4 nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài. Trong suốt quá trình đó, sinh viên Hoàng Anh Tuấn (SN 2003, quê Nghĩa Hưng, Nam Định) - từng tham gia nghĩa vụ quân sự - đứng dưới giữ thang, mặc cho gạch đá rơi lả tả xuống đầu. Anh Nguyễn Kim Long (Hà Nội) cũng túc trực từ đầu và là người lấy búa, đưa thang dây cho Đồng Văn Tuấn, đồng thời hỗ trợ đưa các nạn nhân thoát ra. Những anh hùng thầm lặng: Trong đám cháy đặc biệt nghiêm trọng trên phố Trung Kính (Hà Nội) rạng sáng 24/5, Phạm Quốc Việt - Đội trưởng đội cứu hộ FAS Angel - cùng đồng đội có mặt tại hiện trường chỉ sau khoảng 20 phút xảy ra hỏa hoạn. Đánh giá tình hình có nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong, anh lập tức huy động toàn đội đổ về đây cứu hộ. Khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, các thành viên FAS Angel phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu người bị nạn, đánh dấu người tử vong, đưa nạn nhân xấu số đến nhà tang lễ... Trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, đội cứu hộ FAS Angle của Phạm Quốc Việt cũng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, giải cứu được 12 người. Từ đó, những anh hùng áo cam thầm lặng cũng được biết tới nhiều hơn. Việt lập đội sơ cứu - cứu nạn miễn phí FAS Anglel vào tháng 9/2019 chỉ với 5 thành viên. Đến nay, đội đã phát triển với hàng chục thành viên và tình nguyện viên. Năm 2023, đội đã hỗ trợ, cứu thương cho gần 3.000 nạn nhân, mở trạm cứu hộ cung cấp dịch vụ sửa xe, cứu hộ xe tai nạn. Nhờ hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Phạm Quốc Việt từng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm. Đầu tháng 12 năm ngoái, anh nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023 của Trung ương Đoàn. Shipper lao vào đám cháy cứu 9 người: Gần một năm trôi qua, ký ức kinh hoàng về vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini 9 tầng nằm trong ngõ 29 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào đêm 12/9, rạng sáng 13/9/2023 cướp đi 56 sinh mạng vẫn ám ảnh nhiều người. Khi đó, vừa kết thúc chuyến giao hàng cuối cùng trong ngày, Nguyễn Đăng Văn (SN 1993, quê Quế Võ, Bắc Ninh) nhận cuộc gọi từ người thân, báo chung cư nơi gia đình chị gái sinh sống bốc cháy dữ dội. Nam shipper tức tốc phóng xe tới hiện trường. Ở đó, đám cháy cơ bản được dập tắt, lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt. Quá nóng ruột, Văn đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít, cầm theo chiếc búa cùng các chiến sĩ cảnh sát đi vào bên trong. Anh lùng sục các phòng từ tầng một lên tầng 9, không tìm được chị gái và các cháu, nhưng đưa được 9 người dân ra ngoài. Ra khỏi đám cháy, Văn hay tin 4 người thân đã thoát thân an toàn bằng cách nhảy qua sân thượng nhà dân bên cạnh. Riêng cháu gái lớn của anh mất tích, sau đó được xác định nằm trong số nạn nhân thiệt mạng. Hình ảnh Nguyễn Đăng Văn mặt mũi lấm lem đi ra từ đám cháy khiến nhiều người xúc động và cảm phục. Dù được tán dương khắp nơi, anh chỉ khiêm tốn nói: "Đừng gọi tôi là người hùng". Ngày 20/9/2023, Đăng Văn được Tỉnh đoàn Bắc Ninh trao tặng bằng khen cho hành động dũng cảm. Người đàn ông cứu gia đình 4 người đuối nước: Chiều 3/5/2023, vợ chồng chị Lê Thị Hương (trú huyện Nam Giang, Quảng Nam) mang con trai nhỏ và người dì đến suối Công Đoàn ở xã Mà Cooi, huyện Đông Giang để tắm. Khi cậu bé 5 tuổi đứng trên bờ trượt chân ngã xuống vùng nước sâu, dì ruột của chị Hương lao xuống cứu cháu nhưng do không biết bơi nên bản thân bà cũng bị chìm. Thấy vậy, vợ chồng chị Hương cũng lần lượt nhảy xuống nước và đều bị đuối nước do không biết bơi. Anh Lê Văn Hội (36 tuổi, sống ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) đang đứng gần đó phát hiện cả gia đình gặp nạn, liền lao xuống dòng nước sâu lặn tìm, đẩy người dì, chồng, con của chị Hương vào bờ rồi tiếp tục ra chỗ nước sâu cứu chị Hương. Do anh Hội về nhà ngay sau đó nên chị Hương đã phải hỏi han bạn bè, tra cứu trên Facebook để tìm người đàn ông đã cứu cả gia đình mình nói lời cảm tạ. Trong thư gửi anh Hội và gửi Công an huyện Nam Giang, chị Hương bày tỏ sự cảm kích với ân nhân: "Anh Hội không chỉ dũng cảm mà còn rất thông minh, nhanh trí, cứu đuối nước đúng cách và kịp thời. Tôi và gia đình may mắn khi gặp được ân nhân. Thật sự rất biết ơn anh, xin các cơ quan ban ngành biểu dương anh, một tấm gương sáng, một hành động đẹp". (Chị Lê Thị Hương tặng hoa cảm ơn anh Hội) Trung úy cứu 4 người đuối nước trong cơn sóng dữ ở biển Vũng Tàu: Ngày 10/4/2022, trên bãi biển Vũng Tàu, khi nghe tiếng la hét kêu cứu, hô hoán, không một phút đắn đo, Trung úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đang tắm biển gần đó liền bơi thật nhanh qua khu vực tai nạn. Thời điểm này, một nhóm gồm 5 bạn trẻ không may bị đuối nước. Anh Hiếu đã trực tiếp kéo được một nhóm người lên khỏi mặt nước vào bờ, nhanh chóng hô hấp nhân tạo, bóp tim ngoài lồng ngực và cứu sống được nạn nhân. Khi biết còn 1 nạn nhân nữa vẫn mất tích, anh Hiếu cùng các cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tìm kiếm nhưng khi tìm thấy nạn nhân đã không qua khỏi. Ngày 11/4, anh Hiếu được thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên đại úy. Tài xế dùng tay không đỡ bé gái rơi từ tầng 12: Chiều 28/2/2021, bé N.P.H. (khi đó 3 tuổi) bất ngờ bò từ trong nhà ra lan can ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau đó, bé trèo qua lan can và treo mình lơ lửng ở bên ngoài. Thời điểm đó, Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) - tài xế xe tải - đang nghỉ ngơi trong ô tô sau chuyến giao hàng bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu. Chạy ra khỏi xe và ngó lên, Mạnh thấy bé gái treo lơ lửng bằng một tay ở trên cao. Không suy nghĩ gì thêm, anh ngay lập tức bật tường, nhảy lên mái tôn cách đất 2m ở dưới sân tòa nhà. Do trời mưa, Ngọc Mạnh trượt ngã. Khi nam tài xế còn chưa kịp đứng dậy, bé gái đã rơi xuống từ tầng cao. Anh dang tay ra và may mắn đỡ được phần đầu của cháu bé bằng tay phải. Còn chưa hết run rẩy, Mạnh bế em bé trao cho bảo vệ tòa nhà để đưa đi cấp cứu. Rất may, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Những ngày sau đó, điện thoại của Mạnh liên tục nhận được các cuộc gọi, nhắn tin từ nhiều số lạ. Không ít người bày tỏ sự cảm phục, gọi anh là anh hùng, siêu nhân nhưng anh cho rằng, những danh xưng đó quá cao sang vì ai trong tình huống nguy cấp như vậy cũng hành động tương tự. Người đỡ bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường kể giây phút thót tim: Ngày 30/6/2021, anh Lương Thanh Hà ở Nam Định chia sẻ lại giây phút đỡ cháu bé rơi từ tầng 2 xuống đường. Theo anh Hà, sáng 29/6/2021, anh đạp xe đi đổ bê tông về qua đường Trần Quang Khải thì phát hiện một cháu bé đang lơ lửng ở lan can tầng 2 một ngôi nhà. Ngay sau đó, anh xuống xe, tri hô hàng xóm ra cứu giúp. Anh Hà cũng cho biết, khi anh đỡ được cháu bé, cháu hoảng sợ và khóc rất nhiều. Sau đó, anh kiểm tra thấy cháu bé không bị thương nên đã trao cháu bé cho người dân ở đấy rồi đi về. Sáng 30/6, gia đình cháu bé cũng đèo cháu đến nhà anh để cảm ơn. Anh Hà cho rằng, việc làm của anh xuất phát từ tâm chứ không phải anh làm để được trả ơn.

