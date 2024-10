Theo đó, do tuyến đường tuyến đường chính xuống sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ đang được thi công xây dựng, mưa lớn đã khiến tuyến đường bị chia bắt, do lượng đất, đá sạt lở từ núi xuống mặt đường quá nhiều; khe suối ngập sâu trong nước.

Mưa lớn, sạt lở đất đá gây khó khăn cho du khách và người dân di chuyển.

Là huyện thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang nên hàng ngày Mèo Vạc thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, trong chiều 30/9, trời mưa to khiến một số địa điểm bị sạt lở, nước từ trên cao đổ về khiến một số du khách và người dân địa phương đã bị mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Mèo Vạc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kịp thời ứng cứu du khách, người dân ra khỏi điểm sạt lở.

Đến thời điểm hơn 22h ngày 30/9, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mèo Vạc đã hỗ trợ hơn 100 du khách, người dân và 30 phương tiện ra khỏi khu vực sạt lở. Thiếu tá Trần Thanh Hùng, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông công an huyện Mèo Vạc cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân, đơn vị cũng tiến hành đặt biển chỉ dẫn cảnh báo, căng dây cảnh báo, chốt chặn tại đầu tuyến đường xuống Sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới. Đồng thời tiến hành tuần tra trên các trục đường để hỗ trợ kịp thời cho người dân và bố trí cán bộ, chiến sĩ trực qua đêm đến sáng đã sẵn sàng ứng cứu người dân”.

CSGT ở Hà Giang trắng đêm ứng cứu du khách và người dân.

Trưa cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thi thể anh Tô Đình Điệp, 1 trong 4 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất thuộc địa phận thôn Nậm Buông (xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 29/9, sạt lở taluy dương km51 quốc lộ 2 qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, chiều dài khoảng 300m, khối lượng đất đá sạt lở khoảng trên 3.000m3, làm đổ sập 3 ngôi nhà, 1 người tử vong, 2 người mất tích, 5 xe (1 xe khách, 1 xe tải và 3 xe con) bị vùi lấp, giao thông bị ách tắc.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường nơi bị sạt lở.

Trước đó, mưa lớn, sạt lở đất đã xảy ra tại các xã trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnhHà Giang khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 2 ách tắc. Sạt lở cũng làm đổ sập hoàn toàn 8 nhà dân, 17 ngôi nhà bị thiệt hại từ 50% trở lên. 56 hộ dân với 222 nhân khẩu ở thôn Thượng Mỹ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đã phải di dời khẩn cấp... Ngay sau khi sự cố sạt lở đất xảy ra, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Tại khu vực sạt lở thôn Bản Buốt, xã Đồng Tâm, vào hồi 16h40 chiều 29/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Mai Thị Thùy Chang (SN 2014) bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo ghi nhận, trên địa bàn huyện Bắc Quang vẫn còn 3 người mất tích tại điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 2, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh); Nguyễn Viết Thuộc (trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang); chị Vần Thị Xưởng (SN 1970, trú tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh) mất tích do nước lũ cuốn trôi. Do mưa to kèm theo dông, sét, lượng nước chảy từ trong hang núi ra nhiều nên tạo nhiều khối bùn đất, nguy cơ sạt lở đất có thể tiếp diễn nên công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở Km49, Quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh gặp rất nhiều trở ngại, nguy hiểm. Đến thời điểm này, do chưa xác định được số lượng người bị vùi lấp, thông tin ban đầu chỉ dựa trên thông tin của người thân trình báo nghi bị nạn, nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

Thượng tá Nguyễn Văn Tỵ - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Cùng với triển khai công tác cứu hộ tìm kiếm người dân mất tích, các CBCS Công an tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn. Qua theo dõi, phát hiện đất từ taluy dương của Quốc lộ 2, gần điểm sạt lở xuất hiện thêm vết nứt rộng khoảng 2m, có nguy cơ sạt lở, đe dọa đến sự an toàn về nhà ở của 19 hộ dân ở thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh. Lực lượng chức năng đã vận động các hộ dân nhanh chóng di dời đến nơi an toàn, đồng thời cấm phương tiện và người dân đến gần khu vực sạt lở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thượng tá Hoàng Anh Đức - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang chia sẻ: “Tại các khu vực bị sạt lở trên tuyến Quốc lộ 2, Công an tỉnh Hà Giang cũng phân công, bố trí cán bộ theo dõi tình hình, tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua lại, hướng dẫn người dân di chuyển sang những tuyến đường tránh để đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại, trên địa bàn trời vẫn đang mưa rất to, các chiến sĩ Công an tỉnh phối hợp cùng với các lực lượng đội mưa để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích và khắc phục hậu quả sạt lở đất”.

>>> Xem thêm video: Quảng Ninh công bố tình trạng khẩn cấp khu vực nguy cơ sạt lở