Ngăn chặn 2 bé gái nghe lời xúi giục qua mạng bỏ nhà đi tìm việc

Ngày 4/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của 2 gia đình ông Giàng Seo Mềnh và Hảng A Mềnh, trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên vì đã giúp đỡ 2 gia đình trên tìm được 2 bé gái nghe theo thông tin trên mạng xã hội xúi giục, bỏ nhà đi tìm việc làm thêm.

Công an huyện Bảo Yên đưa 2 cháu bé về trụ sở bàn giao cho gia đình.

Trước đó, ngày 29/11/2024, Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nhận được thông báo nhờ giúp đỡ tìm người của nhân dân xã Thượng Hà. Đó là 02 cháu gái đều 13 tuổi, tên là Giàng Thị Xoa, sinh ngày 01/7/2011, thường trú tại thôn 6 Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và cháu Hảng Thị Hiền, sinh ngày 27/3/2011, thường trú tại thôn 7 Mai Đào, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bỏ nhà ra đi từ tối ngày 29/11/2024.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên Công an huyện Bảo Yên tiến hành kiểm tra, xác minh. Đến ngày 01/12/2024, Đội CSGT-TT Công an huyện Bảo Yên đã phối hợp với Công an xã Thượng Hà trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông đã ngăn chặn, phát hiện 02 cháu có thông tin như trên đang định bắt xe đi tỉnh Bắc Ninh để làm việc.

Lực lượng Công an hỗ trợ phương tiện đưa 2 cháu bé về nhà an toàn.

Tại trụ sở Công an huyện Bảo Yên, 2 cháu cho biết đã quen 1 đối tượng trên mạng xã hội Facebook hứa hẹn tìm việc làm và trả tiền xe cho 2 cháu, 2 cháu đã tin tin theo và ý định trốn gia đình xuống tỉnh Bắc Ninh để làm việc. Công an huyện Bảo Yên đã tiến hành xác minh và bàn giao 2 cháu cho gia đình an toàn theo quy định.

Gia đình 2 cháu bé viết thư cảm ơn lực lượng Công an.

Ngày 1/12/2024, 2 gia đình ông Giàng Seo Mềnh và Hảng A Mềnh đã viết lá thư cảm ơn lực lượng Công an Lào Cai đã nhanh chóng, kịp thời giúp đỡ gia đình tìm được con, ngăn chặn kịp thời những mối nguy hiểm phía trước. Qua nội dung sự việc trên Công an huyện Bảo Yên khuyến cáo nhân dân quản lý tốt việc các cháu sử dụng mạng xã hội tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

