CSGT chở bé 7 tháng tuổi đang co giật vào bệnh viện cấp cứu

Trên mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông dùng mô tô đặc chủng chở người cha ẵm theo con nhỏ đang lên cơn co giật. Theo tìm hiểu, chiến sĩ CSGT trong clip là Thiếu tá Nguyễn Minh Thái làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại giao lộ đường Mai Chí Thọ - Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM.

CSGT hỗ trợ đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo đó, 16h20 ngày 8/12, Thiếu tá Thái làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ đường Mai Chí Thọ - Lương Định Của, TP Thủ Đức. Lúc này, có một người đàn ông ôm con nhỏ đang co giật đến cầu cứu, nhờ hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Thiếu tá Thái lập tức báo cáo Ban chỉ huy đội và dùng mô tô đặc chủng mở còi hụ, khẩn trương đưa 2 cha con đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của CSGT, cháu bé được cấp cứu kịp thời, không còn nguy hiểm. Được biết, cháu bé trên 7 tháng tuổi, bị sốt co giật nên người cha đưa đi cấp cứu. Vì đường đông, lo cho tình trạng của con nên người cha cầu cứu và được CSGT hỗ trợ kịp thời.

Vào cuối tháng 12/2023, trường hợp tương tự xảy ra tại TP Đà Nẵng, khoảng 12h45 ngày 30/12, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trước số nhà 253 đường Trường Chinh (thuộc quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), đại uý Phan Thịnh Hưng, Thượng uý Trần Anh Quang và Trung uý Đỗ Thanh Hùng thuộc tổ công tác của Trạm CSGT cửa Ô Hòa Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin từ người dân về trường hợp hai vợ chồng chở theo một cháu bé đang cơn co giật, cơ thể tím tái.

Nhờ cấp cứu kịp thời, cháu bé đã thoát khỏi nguy hiểm.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị sau đó sử dụng xe đặc chủng chở 2 vợ chồng và cháu bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quận Thanh Khê. Tại bệnh viện, cháu bé đã được cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ cho biết do cháu còn nhỏ nên khi co giật rất nguy hiểm, may mắn cháu đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nên qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã dần ổn định.

Được biết cháu bé tên T.A.N (SN 2022, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Bố mẹ cháu bé là anh T.M.T và chị N.T.M.K. Anh T cho biết nhờ được tổ công tác của lực lượng CSGT sử dụng xe đặc chủng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên sức khỏe của cháu N đã được ổn định. Anh T cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng CSGT.