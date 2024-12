CSGT dẫn đường trên cao tốc đưa người nguy kịch đi cấp cứu

Mới đây, Tổ Cảnh sát giao thông số 2, thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đang tuần tra tại Km202 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết , phát hiện phía trước tài xế xe 62A-377.24 liên tục ra tín hiệu nhờ giúp đỡ. Xe tuần tra đã tiếp cận ô tô trên tại dải dừng xe khẩn cấp thuộc địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

CSGT dẫn đường hỗ trợ khẩn cấp đưa người đàn ông đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm này, tài xế xe là anh B.T.N (37 tuổi, trú tỉnh Long An) cho biết, người đi cùng xe là anh P.H.T (42 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đang trong tình trạng khó thở, nôn mửa, co giật... có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng, cần được đưa đến bệnh viện để kịp thời cấp cứu.

Nhận thấy tình huống xấu có thể xảy ra, Tổ Cảnh sát giao thông đã bật đèn, còi ưu tiên dẫn đường cho xe 62A-377.24 đưa anh P.H.T. đến Trạm y tế gần nhất. Chỉ mất 20 phút sau, xe chở người bệnh đã đến được Trạm Y tế xã Sông Bình, huyện Bắc Bình.

Được cấp cứu kịp thời, anh P.H.T đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, tối ngày 30/11, Tổ tuần tra số 1, Đội 6, Phòng, 6, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cũng đã dùng xe đặc chủng đưa tài xế xe tải đến Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) để cấp cứu kịp thời, khi phát hiện lái xe có dấu hiệu bất thường, lạng lách trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

