Chấn chỉnh việc tổ chức bữa ăn cho sinh viên học Quốc phòng- An ninh

Thông tin sinh viên năm nhất Đại học Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm và canh thừa với nhiều dị vật bất thường đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa số ý kiến bày tỏ bức xúc trước sự cẩu thả, vô trách nhiệm của các đơn vị có liên quan và cho rằng, cần phải xử lý nghiêm để sự việc tương tự tuyệt đối không tái diễn.

Trên một số trang mạng xã hội, không ít ý kiến bất bình cho rằng, phải xem xét đến cùng và xử lý nghiêm đối với những bên liên quan để tạo tính răn đe. Không thể chỉ xin lỗi, rút kinh nghiệm...

Hiện sinh viên đại học cần tham gia 4 học phần với 165 tiết Giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong khi đa số trường ở Hà Nội phải đưa sinh viên lên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) hoặc Hòa Lạc thì từ năm 2022, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức môn này tại khuôn viên trường.



Mỗi năm, khoảng 7.000 - 8.000 tân sinh viên được chia thành nhiều nhóm, lần lượt học trong năm thứ nhất. Trường có hai nhà ăn, gồm nhà ăn A15 phục vụ sinh viên và nhà ăn dành cho cán bộ, giảng viên. Cả hai do các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài trường đấu thầu.

Chia sẻ với báo chí, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ông rất bất ngờ khi xem clip phản ánh về bữa ăn của sinh viên trường mình. Việc này là không thể chấp nhận được. Ban lãnh đạo nhà trường sẽ nhận trách nhiệm trực tiếp và xử lý đến cùng, công khai sự việc.

“Sự cố của Đại học Bách khoa Hà Nội là lời cảnh báo cho các cơ sở giáo dục khác làm tốt hơn những việc có thể kiểm soát từ sớm. Qua sự việc, nhà trường cũng nhìn nhận lại và có trách nhiệm hơn với mọi công việc liên quan đến nhân sự, con người bên cạnh công tác chuyên môn” - PGS.TS Huỳnh Đăng Chính bày tỏ.

Đại diện Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ GD&ĐT cùng các đơn vị chức năng kiểm tra, làm việc với Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 8/10. Ảnh KTD

Sau khi sự cố xảy ra ở Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 8/10 Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan chức năng đã đến kiểm tra, làm việc với Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh - Vụ trưởng Giáo dục quốc phòng - an ninh, Bộ GD&ĐT cho biết, sau sự việc xảy ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đơn vị sẽ tham mưu Bộ GD&ĐT có văn bản chấn chỉnh các đại học, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh về việc tổ chức bữa ăn cho học sinh, sinh viên.

Tại hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh gửi tất cả cơ sở giáo dục và Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh trên cả nước ngày 30/9, Bộ yêu cầu các trường tổ chức ăn tập trung cho sinh viên theo học môn này, chia theo suất, đảm bảo định lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện cả nước có 46 Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh cùng 53 cơ sở giáo d ục được tự chủ giảng dạy môn này.