Xã hội

Người đàn ông mất gần 2 tỷ đồng khi được hướng dẫn mua đồ chơi tình dục

Anh Q nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên web. Tài khoản này hướng dẫn anh mua sản phẩm đồ chơi tình dục rồi bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 19/8, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, một người đàn ông lên mạng tìm kiếm trang web "đen" đã bị các đối tượng thao túng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

88-1.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, anh Q (SN 1985) có lên mạng tìm trang web đen. Sau đó, anh Q nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên web. Tài khoản này hướng dẫn anh mua sản phẩm đồ chơi tình dục.

Trong quá trình giao dịch, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như nhập sai nội dung chuyển khoản, hệ thống lỗi,… từ đó dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nhiều lần để được hoàn tiền. Anh Q đã làm theo yêu cầu của đối tượng và bị chiếm đoạt số tiền là gần 2 tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: Không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất “đồi trụy, khiêu dâm" trên không gian mạng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho người lạ.

Không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ qua mạng, kể cả được hứa hẹn sẽ hoàn tiền hoặc là “thủ tục” để nhận phần thưởng. Khi gặp các trường hợp lừa đảo, người dân phải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã suy yếu thành một vùng áp thấp, nhưng hoàn lưu còn gây mưa to đến rất to tại nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h). Theo dự báo, trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

dbqg-xtnd-20250819-1100.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.
Kẻ núp bóng "luật sư" chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng lĩnh án chung thân

Không chỉ lợi dụng "giấc mơ xuất ngoại" để lừa đảo, Nguyễn Hữu Thạnh còn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 19/8, thông tin từ Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1991, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Thạnh lập “Văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM” trên đường An Nhơn 3 (TP Đà Nẵng). Để tạo lòng tin, Thạnh tự nhận là “luật sư di trú quốc tế”, đăng quảng cáo rầm rộ trên Facebook với tên “Mr Thanh Lawyer”, kèm theo hình ảnh minh chứng “khách hàng đã xuất cảnh thành công”. Thủ đoạn này nhanh chóng khiến nhiều người nhẹ dạ tin tưởng, tìm đến ký hợp đồng.

Manh động chống trả, nhóm nghi sử dụng ma túy bị khống chế ở Lâm Đồng

Khi bị phát hiện, nhóm đối tượng cố thủ trong ô tô, manh động chống trả, tông hỏng nhiều xe công an trước khi bị lực lượng chức năng khống chế.

Ngày 19/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 18/8, từ tin báo của người dân về việc một số đối tượng tụ tập có biểu hiện nghi vấn tại thôn Phú Lập, lực lượng Công an xã đã triển khai chốt chặn, kiểm tra một ô tô khả nghi.

