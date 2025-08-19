Kẻ núp bóng "luật sư" chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng lĩnh án chung thân

Không chỉ lợi dụng "giấc mơ xuất ngoại" để lừa đảo, Nguyễn Hữu Thạnh còn làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 19/8, thông tin từ Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1991, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Thạnh lập “Văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM” trên đường An Nhơn 3 (TP Đà Nẵng). Để tạo lòng tin, Thạnh tự nhận là “luật sư di trú quốc tế”, đăng quảng cáo rầm rộ trên Facebook với tên “Mr Thanh Lawyer”, kèm theo hình ảnh minh chứng “khách hàng đã xuất cảnh thành công”. Thủ đoạn này nhanh chóng khiến nhiều người nhẹ dạ tin tưởng, tìm đến ký hợp đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh tại phiên tòa.

Trong các buổi gặp gỡ, Thạnh luôn tỏ ra chuyên nghiệp, tư vấn trôi chảy, đưa ra lộ trình cụ thể cùng những bản hợp đồng có dấu đỏ giả mạo. Với chiêu thức này, chỉ riêng giai đoạn từ tháng 8/2019 đến tháng 10/2023, Thạnh đã thực hiện 20 phi vụ, chiếm đoạt hơn 14,4 tỷ đồng.

Điển hình, anh N.V.Q (SN 1997, trú tỉnh Gia Lai) tiếp cận dịch vụ qua Facebook, tin lời hứa hẹn “6 tháng sẽ sang Canada” nên ký hợp đồng và nhiều lần giao tiền. Sau gần một năm, tổng cộng anh Q bị chiếm đoạt hơn 270 triệu đồng. Tương tự, chị T.X.H (trú tỉnh Lâm Đồng) cũng mất hơn 900 triệu đồng sau nhiều lần chuyển tiền, nhưng chỉ nhận lại những lời hứa suông cùng giấy tờ tùy thân giả.

Một số trường hợp mất số tiền đặc biệt lớn. Tháng 10/2022, ông N.V.T (SN 1974, trú tỉnh Nghệ An) mong muốn cả gia đình sang Canada. Tin vào giấy tờ giả, ông cùng vợ, con gái, em trai và hai cháu ký hợp đồng với Thạnh, để rồi hơn 2 tỷ đồng rơi vào tay kẻ lừa đảo.

Không chỉ lợi dụng “giấc mơ xuất ngoại”, Thạnh còn giả danh cán bộ công an, khoe quen biết cán bộ ngành tài nguyên môi trường để chiếm đoạt tiền. Anh P.X.B (trú phường Hội An) vì tin vào “giấy chứng minh công an nhân dân” và “thẻ giảng viên trường Cảnh sát” (đều giả) nên chuyển gần 1,8 tỷ đồng nhờ Thạnh lo thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tất cả đều bị chiếm đoạt.

Theo kết quả điều tra, trên 12,3 tỷ đồng Thạnh lừa đảo được đã đổ vào các sàn tiền ảo. Số tiền còn lại, đối tượng sử dụng cho việc mua sắm hàng hiệu, chạy quảng cáo mạng xã hội và tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thạnh thừa nhận toàn bộ hành vi lập văn phòng không phép, sử dụng giấy tờ giả, ký hợp đồng khống rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Thạnh tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp với bản án 13 năm tù trước đó của TAND TP Hồ Chí Minh (cũng về tội lừa đảo), bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.

