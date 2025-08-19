Hà Nội

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã suy yếu thành một vùng áp thấp, nhưng hoàn lưu còn gây mưa to đến rất to tại nhiều nơi.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h). Theo dự báo, trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

dbqg-xtnd-20250819-1100.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo, chiều và đêm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông; với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực Bắc Bộ đêm 20-23/8 nhiều khả năng có mưa, mưa vừa và dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, giai đoạn sau đó Bắc Bộ giảm mưa và tăng nhiệt.

Khu vực Trung Bộ ngày 20-23/8 trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; giai đoạn ngày 24-28/8 có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại, chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng. Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cho biết khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 20/8 có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng; giai đoạn ngày 21-28/8 nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
