Người dân hào hứng xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành qua màn hình LED cỡ lớn

Lúc 20h30 ngày 27/8, hàng trăm người dân đã đổ về trước cổng Công viên Cầu Giấy để xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành qua màn hình LED cỡ lớn.

Tối 27/8, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Hình ảnh buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tuấn Anh

Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho người dân tập trung về các ngả đường gần Quảng trường Ba Đình từ rất sớm. Mọi người đều háo hức chờ đợi các khối diễu hành đi qua trong niềm tự hào dân tộc.

Dù là trên khán đài hay ở các góc phố, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên liên hồi, hòa quyện cùng nhịp bước hành quân, tạo nên một bức tranh rực rỡ. Tuy vậy không phải ai cũng được xem trực tiếp buổi sơ duyệt diễu binh, nhiều người chọn chiêm ngưỡng màn hợp luyện của các lực lượng từ xa.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lúc 20h30 ngày 27/8, hàng trăm người dân đã đổ dồn về trước cổng Công viên Cầu Giấy (đoạn đối diện nút giao phố Khúc Thừa Dụ - Thành Thái) để xem diễu binh, diễu hành qua màn hình LED cỡ lớn.

Người dân xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành qua màn hình LED cỡ lớn. Ảnh: Mạnh Hưng

Mọi người chăm chú theo dõi các đoàn diễu binh, diễu hành. Một bầu không khí rạo rực lan tỏa cả không gian khu vực Công viên Cầu Giấy.

"Tôi đi làm về muộn, sợ lên các tuyến phố đoàn diễu binh đi qua mọi người xếp hàng đông nên ra đây xem. Vui và hào hứng lắm vì đây là khoảnh khắc lịch sử trọng đại của đất nước", chị Vân Anh (Hà Nội) chia sẻ.

Theo dõi qua màn hình LED, mọi người đều reo hò, vỗ tay khi quay đến các đoàn diễu bình, diễu hành. Đặc biệt, khi đứng xem tất cả đều xếp hàng ngay ngắn, không gây cản trở giao thông.

Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối nay (27/8).

Buổi sơ duyệt bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Bên cạnh đó còn có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiều trên màn hình) phần diễu binh của các lực lượng vũ trang trên biển. Ngoài ra, tham dự sơ duyệt có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia...