Nghịch lý tại gói thầu 52 tỷ đồng: Từng bị loại vì sai sót bảo lãnh, trúng lại với giá giảm sâu 22% [Kỳ 2]

Tại gói thầu chiếu sáng xã Phúc Lộc trị giá hơn 52 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thành Hải và liên danh từng bị loại hy hữu trước khi trúng thầu lần 2 với mức giảm giá kỷ lục.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thành Hải là thành viên đứng đầu Liên danh nhà thầu thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng vừa trúng gói thầu số 06 tại xã Phúc Lộc với một diễn biến đầy bất ngờ.

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông và chi phí đấu nối công tơ thuộc dự án Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn xã Võng Xuyên, Ngọc Tảo, Phúc Hòa, Sen Phương. Gói thầu này có giá dự toán là 52.703.909.000 đồng.

Tại kỳ đấu thầu lần đầu vào tháng 09/2025 (mã TBMT: IB2500337892), Liên danh do Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thành Hải đứng đầu đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ. Nguyên nhân được chỉ rõ là: "Nhà thầu có thư Bảo lãnh dự thầu thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu". Cụ thể, hồ sơ mời thầu yêu cầu hiệu lực bảo lãnh 150 ngày nhưng nhà thầu chỉ cung cấp bảo lãnh có hiệu lực 120 ngày. Do tất cả các nhà thầu tham dự đều không đáp ứng, gói thầu buộc phải hủy bỏ theo Quyết định số 142/QĐ-BQLDA ngày 13/10/2025.

Quyết định số 142/QĐ-BQLDA ngày 13/10/2025. Nguồn MSC

Tuy nhiên, trong đợt đấu thầu lại vào tháng 11/2025 (mã TBMT: IB2500470392), Liên danh của Thành Hải đã "sửa sai" và giành chiến thắng. Ngày 02/12/2025, ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Lộc đã ký Quyết định số 261/QĐ-BQLDA phê duyệt Liên danh Thành Hải – Hải Hưng – Hoài An trúng thầu.

Quyết định số 261/QĐ-BQLDA. Nguồn MSC

Đáng chú ý, ở lần đấu thầu lại này, liên danh của Thành Hải đã đưa ra mức giảm giá lên tới 22%, đưa giá trúng thầu xuống còn 41.043.104.000 đồng. Việc giảm giá tới hơn 11 tỷ đồng so với giá dự toán ban đầu đặt ra dấu hỏi về việc xác định giá dự thầu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Bình luận về sự việc này, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Việc nhà thầu bị loại vì lỗi bảo lãnh dự thầu là một sai sót nghiệp vụ sơ đẳng đối với những đơn vị chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc họ sẵn sàng giảm giá sâu tới 22% trong lần đấu lại cho thấy gói thầu này có dư địa tiết kiệm ngân sách rất lớn nếu được tổ chức cạnh tranh sòng phẳng".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Cơ quan quản lý cần làm rõ trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc kiểm soát năng lực nhà thầu và tính xác thực của các con số giảm giá đột biến này nhằm đảm bảo chất lượng công trình sau thầu".

