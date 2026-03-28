Xã Đam Rông 2: Công ty Hoàng Cường "độc diễn" tại gói thầu hơn 3,5 tỷ đồng

Gói thầu số 03 xây dựng cầu Đắk Măng ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp khi chỉ duy nhất Công ty Hoàng Cường Lâm Đồng nộp hồ sơ và dễ dàng giành chiến thắng.

Vừa qua, ngày 18/3/2026 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đam Rông 2 ký quyết định số 36/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cầu Đắk Măng. Đáng chú ý, gói thầu có hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ duy nhất một doanh nghiệp tham gia dự thầu.

quyết định số 36/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa cầu Đắk Măng. (Nguồn: MSC)

Thế khó của tính cạnh tranh

Theo Biên bản mở thầu mã số IB2600066708 hoàn thành ngày 02/03/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận tình trạng vắng bóng đối thủ cạnh tranh. Chỉ duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Cường Lâm Đồng nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Việc không có đơn vị nào "chia lửa" hay tạo áp lực về giá đã giúp doanh nghiệp này dễ dàng vượt qua bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm để giành suất thi công. Hệ quả trực tiếp của tình trạng "một mình một chợ" chính là con số tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Với giá dự toán gói thầu là 3.569.841.695 đồng, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Cường Lâm Đồng đã trúng thầu với giá 3.559.130.903 đồng.

Tính toán cho thấy, sau một cuộc đấu thầu được cho là "rộng rãi", số tiền tiết kiệm được hơn 10,7 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp kỷ lục ~0,3%. Điều này đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả kinh tế trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại đơn vị này.

Nhà thầu "quen mặt" tại địa phương

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Cường Lâm Đồng (MST: 5801368789) có trụ sở tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, do bà Nguyễn Thị Liên làm đại diện pháp luật. Dữ liệu từ lịch sử năng lực nhà thầu cho thấy đây là đơn vị thường xuyên tham gia và duy trì vị thế vững chắc tại các dự án hạ tầng xây lắp trên địa bàn tỉnh.

Việc doanh nghiệp này liên tục xuất hiện và trúng thầu trong bối cảnh ít đối thủ cạnh tranh hoặc trúng thầu sát giá dự toán là một tín hiệu cần được các cơ quan chuyên môn theo dõi, nhằm đảm bảo môi trường đầu tư công thực sự công bằng và minh bạch.

Góc nhìn từ giới chuyên môn

Bình luận về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Dưới góc độ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các sửa đổi bổ sung năm 2024, 2025, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu rộng rãi là tìm ra nhà thầu tốt nhất với chi phí tối ưu nhất thông qua sự cạnh tranh. Tình trạng chỉ một nhà thầu tham dự kéo theo tỷ lệ tiết kiệm thấp là biểu hiện cho thấy tính cạnh tranh thị trường tại gói thầu đó đang ở mức rất thấp, cần xem xét lại cách thức lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT)".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhấn mạnh: "Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong trường hợp này rất quan trọng. Cần làm rõ liệu E-HSMT có các tiêu chuẩn kỹ thuật hay điều kiện đặc thù nào vô tình gây rào cản, khiến các nhà thầu khác không thể hoặc không muốn tiếp cận hay không".

Mọi hoạt động đấu thầu hiện nay đều phải tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần của Luật Đấu thầu hiện hành, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công cao nhất.