Công ty Điệp Thịnh Phát trúng gói thầu xây lắp hơn 2,4 tỷ tại xã Tân Khai

Sau khi phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điệp Thịnh Phát đã vượt qua đối thủ để trúng gói thầu xây dựng tại xã Tân Khai

Mới đây, ông Lê Văn Phú – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 21/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, khắc phục cống thoát nước tại Tổ 4, thôn Tân Lập, xã Tân Khai.

Quyết định số 21/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo hồ sơ, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điệp Thịnh Phát. Doanh nghiệp này đã giành chiến thắng với giá trúng thầu là 2.401.134.000 đồng (giá dự toán gói thầu là 2.515.592.507 đồng). Như vậy, thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, gói thầu chỉ tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước khoảng 114 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm đạt khoảng 4,5%.

Hủy thầu lần 1 và sự trở lại của "người cũ"

Dự án “Sửa chữa, khắc phục cống thoát nước tại Tổ 4, thôn Tân Lập, xã Tân Khai” không chỉ là một công trình dân sinh thuần túy mà còn là nhiệm vụ cấp bách nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, đảm bảo hạ tầng cho mô hình đơn vị hành chính mới.

Theo Quyết định số 12/QĐ-TTDVTH ngày 04/03/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Tân Khai đã phải ký phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Trước đó, gói thầu này từng được tổ chức mời thầu từ ngày 02/02/2026 nhưng phải hủy bỏ giữa chừng. Lý do được đưa ra là toàn bộ hồ sơ dự thầu (HSDT) của các nhà thầu tham gia đợt đầu đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Việc điều chỉnh thời gian tổ chức từ 30 ngày lên 90 ngày cho thấy sự cẩn trọng của chủ đầu tư trong việc rà soát và lựa chọn đơn vị thực sự đủ năng lực để triển khai công trình có giá dự toán 2.515.592.507 đồng.

Tại lần đấu thầu thứ hai (E-TBMT số IB2600079297), danh sách nhà thầu tham dự ghi nhận hai đơn vị là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điệp Thịnh Phát và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé. Trong khi Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Sông Bé chào giá dự thầu lên tới 2.504.405.059 đồng (sát ngưỡng giá gói thầu), thì Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điệp Thịnh Phát đã chiếm ưu thế tuyệt đối bằng giá chào thấp hơn để xếp hạng thứ nhất.

Chân dung nhà thầu "bách chiến bách thắng"

Tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Điệp Thịnh Phát (MSDN: 0315572138) được thành lập từ năm 2019, do ông Trần Văn Điệp làm Giám đốc. Đáng chú ý, dữ liệu phân tích năng lực nhà thầu cho thấy một lịch sử đấu thầu rất ấn tượng: Doanh nghiệp này đã tham gia 12 gói thầu và trúng cả 12 gói, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%.

Đặc biệt, tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Tân Khai, doanh nghiệp này cho thấy sự hiện diện dày đặc. Chỉ tính riêng cuối năm 2025, đơn vị này đã trúng gói thầu "Thực hiện nhiệm vụ" trị giá 600 triệu đồng (QĐ 147/QĐ-TTDVTH) và gói thầu "Xây dựng" trị giá hơn 1,3 tỷ đồng (QĐ 131/QĐ-TTDVTH) tại chính đơn vị này.

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Phân tích về hiện tượng nhà thầu "bách chiến bách thắng" tại một địa bàn, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Luật sư TP HCM chia sẻ: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cao nhất của đấu thầu là hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm thấp tại một đơn vị chủ đầu tư không vi phạm pháp luật nếu quy trình đúng quy định, nhưng chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình cao hơn về việc lập hồ sơ mời thầu nhằm thu hút nhiều nhà thầu tham gia, tránh tình trạng 'độc diễn'."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định, việc gói thầu phải hủy lần 1 do lỗi hồ sơ của các nhà thầu và lần 2 chỉ có hai đơn vị tham gia (trong đó một đơn vị chào giá sát nút giá dự toán) cho thấy tính cạnh tranh tại gói thầu này cần được nhìn nhận một cách đa chiều hơn.

Sự sắp xếp hành chính theo mô hình 2 cấp theo quy định mới năm 2025 tại Đồng Nai đang đặt ra yêu cầu tinh gọn và minh bạch hóa hạ tầng đầu tư công. Dư luận chờ đợi liệu hạ tầng thoát nước tại Tổ 4, thôn Tân Lập sẽ được thực hiện đúng tiến độ 120 ngày như cam kết.