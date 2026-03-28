Lâm Đồng: Gói thầu trường học hơn 3,6 tỷ, liên danh Công ty Huy Điền trúng sát nút [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất một liên danh tham dự và trúng gói thầu xây dựng tại xã Đạ Huoai với tỉ lệ tiết kiệm thấp, chỉ khoảng 0,15% cho ngân sách nhà nước.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự xuất hiện của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Huy Điền (Công ty Huy Điền) tại các dự án cấp xã. Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất là tại gói thầu xây dựng trường học tại xã Đạ Huoai vào cuối năm 2025.

Cụ thể, tại "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng 04 phòng học (02 tầng) Trường THCS Đạ Oai" do Phòng Văn Hoá - Xã Hội Xã Đạ Huoai làm chủ đầu tư (số TBMT: IB2500526031), liên danh Công ty Huy Điền và Công ty TNHH XD Kiến Văn là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu. Đáng nói, mức giá trúng thầu của liên danh này là 3.675.035.756 đồng. So với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 3.680.578.627 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 5.542.871 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm khoảng 0,15%.

Nguồn MSC

Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo Quyết định số 18/QĐ-VHXH ngày 05/12/2025 do ông Nguyễn Xuân Đồng, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Đạ Huoai ký. Trước đó, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH TVXD Nguyên Khôi lập ngày 02/12/2025 cũng khẳng định liên danh này đáp ứng mọi tiêu chuẩn về kỹ thuật và năng lực.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu có giá trị hàng tỷ đồng nhưng chỉ duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng với giá sát nút, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình cao hơn về tính minh bạch trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đây không phải lần duy nhất Công ty Huy Điền trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm "tượng trưng". Tại nhiều gói thầu khác trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Lâm Đồng, nhà thầu này cũng thường xuyên ghi danh với kịch bản tương tự.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] "Bản lĩnh" trúng thầu của Công ty Huy Điền tại các dự án cấp xã

#Lâm Đồng #gói thầu #trường học #Huy Điền #đấu thầu #xây dựng

Bạn đọc - Phản biện

Trường mẫu giáo Định An: Công ty Nhà Đẹp Lâm Đồng được chỉ định thầu tiền tỷ

Thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, Công ty TNHH xây dựng Nhà Đẹp Lâm Đồng đã được Trường mẫu giáo Định An lựa chọn thực hiện gói thầu hơn 1,2 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đẩy mạnh tính minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đầu tư công, hoạt động đấu thầu tại địa phương luôn nhận được sự giám sát chặt chẽ từ dư luận. Mới đây, tại tỉnh Lâm Đồng, một gói thầu sửa chữa trường học theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đã thu hút sự chú ý do sự xuất hiện của một nhà thầu có tuổi đời còn khá non trẻ trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

Gói thầu hơn 1,2 tỷ đồng về tay Công ty Nhà Đẹp Lâm Đồng

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu cây xanh tại xã Hiệp Thạnh: Công ty Lâm Đồng Thành Đạt tiết kiệm 0%

Trúng 100% gói tham gia với hình thức chỉ định thầu rút gọn cùng tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt, Công ty Lâm Đồng Thành Đạt có năng lực thế nào.

Trúng thầu với mức tiết kiệm "0 đồng"

Ngày 03/03/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 07/QĐ-DVTH, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 1 - Công trình: Duy trì và chăm sóc cây xanh, thảm hoa, thảm cỏ trên địa bàn xã Hiệp Thạnh năm 2026 (10 tháng)". Quyết định này gọi tên Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Đô thị Lâm Đồng Thành Đạt (có địa chỉ trụ sở tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) là đơn vị được lựa chọn.

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Đối thủ trượt kỹ thuật, Liên danh Đắk Mil trúng thầu 9,4 tỷ đồng

Việc hai nhà thầu bị loại tại bước đánh giá E-HSDT đã mở đường cho Liên danh Đắk Mil làm đầu tàu ẵm trọn gói thầu 9,4 tỷ đồng ở tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 19/3/2026, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil đã ký Quyết định số 30/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình: Trường THCS Chu Văn An, xã Đức Minh; hạng mục: Nhà lớp học 16 phòng, 02 tầng.

z7661205329494-b1db22d2dcc093bc57abce35479c89f6.jpg
Quyết định số 30/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình: Trường THCS Chu Văn An, xã Đức Minh; hạng mục: Nhà lớp học 16 phòng, 02 tầng. (Nguồn: MSC)
