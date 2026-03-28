Lâm Đồng: Gói thầu trường học hơn 3,6 tỷ, liên danh Công ty Huy Điền trúng sát nút [Kỳ 1]

Chỉ duy nhất một liên danh tham dự và trúng gói thầu xây dựng tại xã Đạ Huoai với tỉ lệ tiết kiệm thấp, chỉ khoảng 0,15% cho ngân sách nhà nước.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự xuất hiện của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Huy Điền (Công ty Huy Điền) tại các dự án cấp xã. Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất là tại gói thầu xây dựng trường học tại xã Đạ Huoai vào cuối năm 2025.

Cụ thể, tại "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng 04 phòng học (02 tầng) Trường THCS Đạ Oai" do Phòng Văn Hoá - Xã Hội Xã Đạ Huoai làm chủ đầu tư (số TBMT: IB2500526031), liên danh Công ty Huy Điền và Công ty TNHH XD Kiến Văn là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu. Đáng nói, mức giá trúng thầu của liên danh này là 3.675.035.756 đồng. So với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 3.680.578.627 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 5.542.871 đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm khoảng 0,15%.

Việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo Quyết định số 18/QĐ-VHXH ngày 05/12/2025 do ông Nguyễn Xuân Đồng, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Đạ Huoai ký. Trước đó, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH TVXD Nguyên Khôi lập ngày 02/12/2025 cũng khẳng định liên danh này đáp ứng mọi tiêu chuẩn về kỹ thuật và năng lực.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu có giá trị hàng tỷ đồng nhưng chỉ duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng với giá sát nút, chủ đầu tư cần có trách nhiệm giải trình cao hơn về tính minh bạch trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đây không phải lần duy nhất Công ty Huy Điền trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm "tượng trưng". Tại nhiều gói thầu khác trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Lâm Đồng, nhà thầu này cũng thường xuyên ghi danh với kịch bản tương tự.

[Kỳ 2:] "Bản lĩnh" trúng thầu của Công ty Huy Điền tại các dự án cấp xã