Công ty Thành Hải trúng gói thầu điện chiếu sáng hơn 13 tỷ đồng tại xã Kiều Phú [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 23/03/2026, ông Trần Anh Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Kiều Phú đã ký Quyết định số 133/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông. Đây là gói thầu thuộc dự án Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng một số tuyến đường trục chính trên địa bàn xã Kiều Phú.

Nguồn MSC

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 13.590.870.000 đồng. Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thành Hải (mã số thuế: 0500462228; địa chỉ tại Cụm 02, Thôn Thuần Mỹ, Xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) trúng thầu với giá 13.454.872.000 đồng. Như vậy, sau đấu thầu, gói thầu này tiết kiệm cho ngân sách được khoảng 135 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 1%.

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, tại gói thầu này (số hiệu TBMT: IB2600043972), có 02 nhà thầu tham dự gồm Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thành Hải và Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Xuân Hoàng – Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và Thương mại Hoàng Minh (HOMICO).

Mặc dù Liên danh Xuân Hoàng – Hoàng Minh có giá dự thầu sau giảm giá là 11.958.953.266 đồng (thấp hơn khoảng 1,5 tỷ đồng so với giá của Thành Hải), nhưng nhà thầu này đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Cụ thể, tổ chuyên gia đánh giá Liên danh Xuân Hoàng – Hoàng Minh "Không đạt" do không có biểu đồ tiến độ huy động vật tư, vật liệu chính; bảng tổng tiến độ thi công không thể hiện công tác "Đảm bảo giao thông" và biểu đồ huy động nhân lực không phù hợp giữa số người và thời gian thực hiện gói thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, việc đối thủ bị loại ở những lỗi hồ sơ cơ bản đã giúp Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng Thành Hải giành chiến thắng với mức giá sát giá dự toán.

Chia sẻ về góc độ chuyên môn, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Để một cuộc thầu đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất, tính cạnh tranh thực chất giữa các nhà thầu là yếu tố sống còn. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quá trình lập và đánh giá hồ sơ mời thầu để đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự công bằng và minh bạch".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Nghịch lý tại gói thầu 52 tỷ đồng: Từng bị loại vì sai sót bảo lãnh, trúng lại với giá giảm sâu 22%.