Nghệ sĩ Hoàng Mập: ‘Ngày xưa lễ chạy show, giờ dành cho gia đình’

Từng chạy show xuyên lễ thời tấu hài, nghệ sĩ Hoàng Mập nhớ những chuyến diễn miền Tây kẹt phà, còn hiện tại anh dành trọn thời gian cho gia đình.

Mới đây, nghệ sĩ Hoàng Mập có cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống về một thời chạy show trong những ngày lễ 30/4 – 1/5.

“Kế hoạch nghỉ lễ đã có từ rất lâu”

- Anh có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay?

Thú thật, kế hoạch gia đình tôi đã lên từ rất lâu rồi. Năm nay chúng tôi dành thời gian đi chơi khá dài. Trước ngày lễ chính thức, khoảng 27 đến 29/4, cả gia đình đi Cà Ná và Phan Thiết. Sau đó, đúng ngày 29, chúng tôi di chuyển về Di Linh và ở lại đó đến tận mùng 2 mới quay về Đồng Nai, ngày 5/5 tôi mới chính thức trở lại Sài Gòn.

Nhìn cái lịch trình thong thả đi chơi, nghỉ dưỡng này, tôi lại nhớ về thời những năm 1990 hay 2000. Đó là giai đoạn tấu hài còn đỉnh điểm, còn hoành tráng, rần rần lắm. Những ngày lễ như thế này đối với nghệ sĩ chúng tôi là những ngày dành cho sân khấu. Không diễn ở Sài Gòn thì cũng đi tỉnh, vào công viên hoặc ra đảo diễn. Không bao giờ có chuyện được rảnh rang hay có một ngày nghỉ như bây giờ.

Nghệ sĩ Hoàng Mập. Ảnh: NVCC

- Với anh, việc nghệ sĩ phải làm việc xuyên lễ là áp lực hay là một phần tất yếu của nghề? Anh thường đối diện với lựa chọn đó ra sao?

Khi đang ở đỉnh điểm của tấu hài hay lúc nhận lịch quay phim nhiều, chúng tôi thực sự không có quyền lựa chọn. Từ đàn anh, đàn chị cho đến lớp đàn em sau này đều hiểu, đã chọn nghề diễn viên thì lễ hay Tết là để phục vụ khán giả.

Tôi nhớ thời tấu hài còn ở đỉnh cao, không có ngày nào được nghỉ ở nhà, chứ đừng nói đến lễ Tết. Nhưng theo tôi, đó là đặc thù công việc. Mình chọn nghề này thì mình phải làm. Đơn giản vậy thôi.

Mình đi diễn thì mình có tiền để lo cho gia đình, vợ con, lo nội ngoại hai bên. Nghề nào cũng có “cung” và “cầu”. Khán giả cần tiếng cười ngày lễ thì nghệ sĩ chúng tôi có mặt.

Bản thân tôi luôn chọn phục vụ. Có show diễn, có tiền lo cho vợ con là niềm hạnh phúc rồi. Làm nghệ sĩ mà ngày lễ phải ở nhà thì buồn lắm. Một là mình hết thời, hai là sân khấu không còn để diễn.

Những năm gần đây, tôi đi chơi trong tâm thế thoải mái, nhưng thú thật vẫn xen lẫn chút tiếc nuối thời huy hoàng cũ. Mình phải chấp nhận sự thật, mỗi giai đoạn cuộc sống mỗi khác. Giờ muốn đi diễn lễ cũng đâu còn nhiều sân khấu để diễn.

“Kỷ niệm kẹt phà, chạy show miền Tây không thể quên”

- Trong suốt những năm tháng đi diễn, có kỷ niệm nào về ngày 30/4 mà anh không bao giờ quên?

Kỷ niệm thì nhiều vô kể, nhất là chuyện đi diễn tỉnh xa gặp cảnh kẹt xe trầm trọng.

Tôi nhớ nhất những lần về miền Tây diễn. Thời đó chưa có nhiều cầu như bây giờ, muốn đi đâu cũng phải đi phà, ví dụ như phà Cao Lãnh hay phà Vàm Cống để sang Long Xuyên.

Ngày lễ, người dân đi du lịch, nghỉ dưỡng đông nghẹt, phà kẹt xa thăm thẳm. Để kịp giờ diễn, chúng tôi không thể ngồi chờ trên xe hơi được. Bắt buộc phải bỏ xe lại bến phà, rồi nhờ khán giả hoặc thuê xe máy chở tăng bo qua phà, chạy thẳng lên Long Xuyên để hát cho kịp giờ.

Sau khi diễn xong, quay lại bến phà mà chiếc ô tô của mình vẫn chưa nhích lên được bao nhiêu mét. Vừa thương vừa buồn cười.

Nhưng bù lại, tình cảm khán giả miền Tây dành cho tôi rất lớn. Họ thấy nghệ sĩ là giúp đỡ ngay, chở đi đường tắt, dẫn đường, thậm chí mời về nhà nhậu sau show.

Ngày đó không có định vị GPS. Chỉ cần dặn tài xế tìm đến ấp đó, xã đó, ngay cổng chùa là sẽ có người chỉ đường. Sự mộc mạc, chân tình đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên.

“Ngày lễ bây giờ là thời gian cho gia đình”

- Sau nhiều năm làm nghề, quan niệm của anh về ý nghĩa của những ngày lễ lớn có thay đổi không?

Thay đổi nhiều chứ. Như tôi đã nói, giờ không còn các đại nhạc hội, hội chợ hay sân khấu tỉnh hằng đêm như trước. Nhiều sân khấu ở Sài Gòn cũng đã đóng cửa.

Nếu ngày xưa lễ là những chuyến bay, chuyến xe chạy show tất bật, thì bây giờ tôi dành thời gian đó cho gia đình và những người thân yêu.

Tôi quan sát thấy người Việt bây giờ đi du lịch rất nhiều. Như đợt này, tôi về Di Linh, nhà tôi tiếp đến hơn 40 khách là bạn bè, đối tác từ các công ty lên chơi. Cứ hết đoàn này đến đoàn khác, có khi kẹt phòng phải hẹn dịp sau.

Với tôi, ngày lễ là ngày vui của gia đình. Mỗi người có cách tận hưởng khác nhau. Đi chơi hay ở nhà tiếp bạn bè đều quý, miễn là thấy vui.

Nghệ sĩ Hoàng Mập tham dự một lễ cưới cuối tháng 4. Ảnh: NVCC

- Sau những lịch trình dày đặc, anh thường “nạp lại năng lượng” bằng cách nào?

Ngày trước, tôi thường nạp năng lượng ngay trong lúc làm việc. Chẳng hạn đi đọc kịch bản, đi chọn bối cảnh làm phim hay đi quay ở tỉnh, tôi xem đó như một chuyến du lịch kết hợp công việc. Cách nhìn đó giúp mình thoải mái hơn, không bị áp lực.

Còn hiện tại, tôi thích tìm đến những nơi vắng vẻ để ngồi đọc những cuốn sách mình yêu thích.

Theo tôi, việc cân bằng cuộc sống là do chính bản thân mình. Nhiều khi công việc người khác thấy nặng nề, áp lực, nhưng nếu mình thấy nhẹ nhàng thì nó sẽ nhẹ nhàng.

Hoàng Mập nhớ thời chạy show xuyên lễ miền Tây. Ảnh: NVCC