[INFOGRAPHIC] Hoàng Mập cùng nhiều sao Việt giảm cân ngoạn mục

Mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS phiên bản Edition 30 được ra đời nhằm kỷ niệm 30 năm thương hiệu ngôi sao 3 cánh có mặt tại thị trường Việt Nam.
Phương Oanh cùng cặp song sinh Jimmy - Jenny đón Trung thu đầu tiên ở trường mầm non. Hoa hậu Khánh Vân cùng ông xã khám phá Bhutan.
Lệ Quyên cho biết, cô khâm phục sự chăm chỉ của Lâm Bảo Châu, động viên bạn trai tiếp tục giữ đam mê phim ảnh.
Đối mặt với tin đồn hẹn hò thất thiệt, MC Cát Tường nhanh chóng phủ nhận. Cô còn hài hước cho biết: "Tôi sắp lấy chồng đại gia rồi".
Con gái đầu của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nổi bật và phong thái tự tin không kém người mẹ Hoa hậu.
Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng cùng nhiều sao Việt: Võ Tấn Phát, Đen Vâu, Gil Lê quyên góp cho bà con chịu thiệt hại vì mưa bão.
Hồng Ánh chụp ảnh kỷ niệm bên nhiều đồng nghiệp: Đại Nghĩa, Mỹ Uyên, Đình Toàn khi dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tại Nhà hát kịch Idecaf.
Sau hôn lễ ngọt ngào hồi tháng 9, vợ chồng ca sĩ Hồ Quang Hiếu – Tuệ Như tranh thủ thời gian rảnh để “hâm nóng” tình cảm bằng chuyến du lịch Hàn Quốc.
Giáng My lên đồ áo dài duyên dáng khi dự show thời trang. NSND Thu Quế không ngại để tóc bạc ở tuổi 56.
Lieve Blanckaert - mỹ nhân người Guyana cho biết, Yến Nhi làm tóc và cho cô mượn đồ khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025.
Trong Chị ngã em nâng, Thuận Nguyễn đóng vai bạn trai Uyển Ân. Trước đó, nam diễn viên có cảnh nóng trên màn ảnh với Kaity Nguyễn.
Mưa đỏ dự sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar 2026. Trước đó, Mùi đu đủ xanh vào đề cử top 5 hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài tại Oscar 1994.
Hà Anh Tuấn cùng ê-kíp chương trình Sketch a rose trao hơn 1,3 tỷ đồng cho bà con vùng lũ. Ca sĩ Đông Nhi và diễn viên Phương Oanh cũng quyên góp.
Sinh thời, nam nhạc sĩ Thế Hiển có gia tài nghệ thuật đáng nể, tình duyên khá lận đận.
Lâm Thanh Nhã và Lê Hạ Anh - hai diễn viên phim Mưa đỏ gây chú ý khi hoá cô dâu chú rể trên sàn catwalk.
Chỉ hơn một tháng sau khi hạ sinh con gái đầu lòng, siêu mẫu Tuyết Lan khiến công chúng trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại thần thái rạng rỡ và vóc dáng thon gọn.
Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển. Trước đó, anh từng đến thăm tác giả Nhánh lan rừng.
Nữ diễn viên Minh Trang luôn khiến công chúng rung động bởi nhan sắc thanh thuần, trong veo như “thần tiên tỷ tỷ”.
Trấn Thành, Trường Giang, Lý Hải, Noo Phước Thịnh…công khai số tiền quyên góp cho bà con vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.
Lê Khánh được đào tạo diễn xuất bài bản, thành công ở mảng phim ảnh lẫn sân khấu. Hiện tại, cô có tổ ấm hạnh phúc bên Tuấn Khải.
Lâm Bảo Châu tình tứ Lệ Quyên trong buổi ra mắt phim. Đăng Khôi nhớ cảm giác làm đám hỏi với Thủy Anh nhiều năm trước khi hai vợ chồng diện áo dài.