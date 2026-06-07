Từng được nhiều ngôi sao quốc tế quan tâm, Sô Y Tiết giờ ra sao?

Sau hình ảnh nằm viện gây lo lắng, Sô Y Tiết - hiện tượng mạng từng được nhiều ngôi sao quốc tế cho biết sức khỏe đã ổn định.

Sô Y Tiết lên tiếng sau hình ảnh nằm viện

Những ngày gần đây, hình ảnh Sô Y Tiết đeo khẩu trang, nằm điều trị tại bệnh viện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 5/6, nam hiện tượng mạng cho biết những hình ảnh này được ghi lại từ vài tuần trước và không phản ánh tình trạng hiện tại.

"Tôi có bệnh thường niên nên vẫn phải ra vào bệnh viện kiểm tra, điều trị. Hiện sức khỏe ổn, không có vấn đề gì đáng lo ngại", anh chia sẻ.

Sô Y Tiết nằm viện. Ảnh: Tiền Phong.

Sô Y Tiết từng cho biết mình mắc bệnh lao phổi từ nhỏ. Căn bệnh khiến anh phải thường xuyên theo dõi sức khỏe và tái khám định kỳ. Dù vậy, anh khẳng định cuộc sống hiện vẫn diễn ra bình thường, công việc không bị ảnh hưởng đáng kể.

Trước đó, trên Instagram có khoảng 1,7 triệu người theo dõi, Sô Y Tiết đăng tải bài viết bằng tiếng Anh chia sẻ về hành trình đối mặt với bệnh tật và những ký ức tuổi thơ nhiều khó khăn.

Trong bài viết, anh nhắc lại quãng thời gian từng phải đi ăn xin, ngủ dưới gầm cầu trong những đêm mưa bão. Nam hiện tượng mạng cũng bày tỏ sự đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn trên thế giới.

Bài đăng đi kèm hình ảnh nằm viện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng quốc tế. Theo ghi nhận, bài viết nhận hơn 106.000 lượt thích cùng hơn 6.000 bình luận.

Nhiều người theo dõi từ các quốc gia khác nhau để lại lời động viên và chúc anh sớm hồi phục sức khỏe. Điều này cho thấy Sô Y Tiết vẫn duy trì được lượng khán giả quốc tế nhất định dù đã 6 năm trôi qua kể từ thời điểm nổi tiếng toàn cầu.

Từ chàng trai chăn bò đến hiện tượng mạng toàn cầu

Sô Y Tiết bắt đầu được biết đến rộng rãi vào đầu năm 2020 nhờ đoạn video đếm số bằng tiếng Anh trên nền giai điệu một ca khúc nổi tiếng.

Sô Y Tiết chia sẻ với Vietnamnet, video được quay trong lúc anh đi chăn bò. Ban đầu, Sô Y Tiết chỉ xem đây là một nội dung giải trí đơn giản và đăng tải lên TikTok như nhiều video đời thường khác.

"Tôi thấy vui nên quay lại rồi đăng lên mạng xã hội. Không ngờ chỉ sau một đêm lại có nhiều người biết đến như vậy", anh từng chia sẻ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là đoạn video sau đó được hàng loạt nghệ sĩ quốc tế tương tác. Snoop Dogg, Chris Brown, Miley Cyrus, Justin Bieber và Dwayne Johnson đều từng bấm thích hoặc chia sẻ các nội dung liên quan đến Sô Y Tiết.

Ảnh: Vietnamnet.

Làn sóng quan tâm từ các ngôi sao quốc tế giúp cái tên Sô Y Tiết nhanh chóng xuất hiện trên nhiều trang tin trong và ngoài nước. Từ một chàng trai chăn bò ở vùng quê Bình Định, anh trở thành hiện tượng mạng được biết đến trên phạm vi toàn cầu.

Đằng sau sự nổi tiếng ấy là tuổi thơ nhiều biến cố. Sô Y Tiết từng sống trong trại mồ côi, trải qua cuộc sống thiếu thốn và nhiều năm làm nghề chăn bò thuê để kiếm sống.

Thu nhập hiện tại không còn như thời kỳ đỉnh cao

Sau khi nổi tiếng, cuộc sống của Sô Y Tiết có nhiều thay đổi. Anh xây dựng các kênh mạng xã hội, nhận quảng cáo và tham gia một số hoạt động biểu diễn.

Trong cuộc trò chuyện với Arttimes năm 2023, Sô Y Tiết cho biết giai đoạn mới nổi tiếng, sau khi trừ các khoản thuế và chi phí liên quan, thu nhập của anh từng đạt khoảng 20-30 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, nguồn thu hiện không còn ở mức như trước. Nam hiện tượng mạng cho biết sự cạnh tranh ngày càng lớn trên các nền tảng số khiến doanh thu giảm đáng kể. Doanh thu từ YouTube sau đó chỉ dao động khoảng 3-4 triệu đồng mỗi tháng.

Ảnh: Vietnamnet.

Hiện tại, công việc chính của anh là sáng tạo nội dung trên các nền tảng số, đồng thời nhận hát số và hát chúc mừng sinh nhật theo yêu cầu. Theo chia sẻ mới nhất với Tiền Phong, thu nhập trung bình của anh hiện dao động từ 5-10 triệu đồng mỗi tháng.

Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, Sô Y Tiết cho biết nguồn thu hiện tại vẫn đủ để trang trải cuộc sống gia đình.

Cuộc sống bình dị sau ánh hào quang mạng xã hội

Hiện Sô Y Tiết sinh sống cùng gia đình tại thị xã Vân Canh, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai). So với thời điểm được truyền thông quốc tế nhắc đến liên tục vào năm 2020, cuộc sống của anh hiện khá bình lặng.

Ảnh: Znews.

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế như trước, Sô Y Tiết vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội và giữ kết nối với cộng đồng người theo dõi từ nhiều quốc gia.