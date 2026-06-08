Điều gì giúp Lamoon tạo dấu ấn ngoài nhan sắc nổi bật?

Lamoon gây chú ý khi được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Tuy nhiên, diễn xuất và âm nhạc mới là những yếu tố giúp cô mở rộng sức hút.

Theo Tiền Phong, Lamoon vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026, bên cạnh nhiều gương mặt quốc tế. Tuy nhiên, dấu ấn đáng chú ý nhất của nữ nghệ sĩ sinh năm 2003 lại đến từ hành trình hoạt động ở nhiều vai trò, từ ca sĩ, diễn viên đến người sáng tác.

Không giới hạn bản thân ở một vai trò

Lamoon tên thật là Diễm Hằng, sinh năm 2003. Trước khi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, cô từng đỗ Á khoa ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Việc sở hữu nền tảng đào tạo bài bản giúp Lamoon có sự chuẩn bị nhất định trước khi bén duyên với điện ảnh qua bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Nữ ca sĩ, diễn viên Lamoon. Ảnh: FB Lamoon.

Thay vì gắn bó với một lĩnh vực duy nhất, Lamoon liên tục mở rộng phạm vi hoạt động từ âm nhạc, điện ảnh đến sáng tác.

Top 6 "Vietnam Idol" 2023 là một trong những dấu mốc đầu tiên giúp Lamoon tiếp cận đông đảo khán giả. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt tại "Em xinh say hi" và trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ toàn năng Best 5.

Theo Người Lao Động, Lamoon cùng Bích Phương, Orange, LyHan và Phương Mỹ Chi góp mặt trong đội hình cuối cùng của chương trình. Việc góp mặt trong Best 5 cho thấy Lamoon duy trì được sức cạnh tranh xuyên suốt chương trình. Đây cũng là sân chơi đòi hỏi các thí sinh liên tục thay đổi hình ảnh và thử sức ở nhiều dạng sân khấu khác nhau.

Tại "Em xinh say hi", Lamoon không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định. Từ những tiết mục giàu năng lượng đến các sân khấu thiên về cảm xúc, cô đều cho thấy sự linh hoạt trong cách thể hiện. Trong đó, sân khấu solo với ca khúc "Dương gian" là một trong những tiết mục nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Đây cũng là phần trình diễn giúp Lamoon thể hiện rõ màu sắc âm nhạc cá nhân sau nhiều vòng thi đồng đội.

Khả năng sáng tác tạo nên khác biệt

Nếu các chương trình truyền hình thực tế giúp Lamoon được biết đến rộng rãi hơn, thì khả năng sáng tác lại là yếu tố góp phần định hình bản sắc cá nhân của cô.

Sau hành trình tại "Em xinh say hi", nữ ca sĩ phát hành MV "Synth chúc nâng ly" trước khi giới thiệu album đầu tay "Là Moon" vào tháng 9/2025.

Điểm đáng chú ý nhất là toàn bộ 12 ca khúc trong album đều do Lamoon tự sáng tác. Việc đảm nhận toàn bộ phần sáng tác giúp "Là Moon" trở thành dự án mang đậm dấu ấn cá nhân, đồng thời cho phép nữ ca sĩ chủ động hơn trong việc định hình màu sắc âm nhạc của mình.

Ngay từ tên gọi các ca khúc như "Trời nồm", "Bài thuốc đông y" hay "Nụ hôn dài thoòng loòng", Lamoon đã cho thấy xu hướng tìm kiếm chất liệu riêng thay vì đi theo những mô-típ pop quen thuộc. Theo giới thiệu từ ê-kíp, dự án hướng tới tinh thần hiện đại, giàu tính thử nghiệm và tiệm cận xu hướng quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt trẻ, việc tự sáng tác toàn bộ album đầu tay trở thành lợi thế giúp Lamoon tạo sự khác biệt và khẳng định định hướng nghệ thuật riêng.

Ảnh: FB Lamoon.

Tinh thần cầu thị trong diễn xuất

Bên cạnh âm nhạc, Lamoon cũng để lại dấu ấn với vai Út Khờ trong bộ phim điện ảnh "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Nữ ca sĩ chia sẻ với Vietnamnet, cơ hội đến với dự án khá bất ngờ khi đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng theo dõi cô tại "Vietnam Idol" và ấn tượng với nguồn năng lượng trên sân khấu. "Tôi không chọn, chính xác là Địa đạo chọn tôi", Lamoon chia sẻ.

Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ cho biết cô dành nhiều tháng nghiên cứu nhân vật, điều chỉnh từ dáng đi, ánh mắt đến cách thể hiện cảm xúc. Quá trình đó giúp cô có thêm kinh nghiệm làm việc trong môi trường điện ảnh chuyên nghiệp.

Sau khi bộ phim ra mắt, Lamoon nhận được nhiều phản hồi tích cực. Dù vậy, cô vẫn giữ thái độ thận trọng trước những lời khen từ công chúng.

Khi được gọi là "nàng thơ mới của điện ảnh Việt", nữ nghệ sĩ cho rằng bản thân chưa đủ cơ sở để nhận danh xưng này. Thay vì tập trung vào những mỹ từ, cô muốn tiếp tục trau dồi kỹ năng và thử sức với các vai diễn mới.

Những chia sẻ này cho thấy Lamoon lựa chọn tập trung vào quá trình hoàn thiện chuyên môn thay vì chạy theo danh xưng hay hiệu ứng nhất thời.

Nếu đề cử TC Candler mang lại sự chú ý về ngoại hình, thì âm nhạc, diễn xuất và khả năng sáng tạo mới là những yếu tố giúp Lamoon tạo dấu ấn riêng. Đây cũng là nền tảng để nữ nghệ sĩ sinh năm 2003 từng bước xây dựng bản sắc giữa một thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày càng cạnh tranh.