Điều gì khiến MV mới của Tóc Tiên gây bàn tán?

MV "Người còn thương em không" của Tóc Tiên gây bàn tán khi loạt cảnh hôn với Trần Ngọc Vàng trở thành tâm điểm.

Ngay sau khi phát hành trên YouTube, MV "Người còn thương em không" của Tóc Tiên nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Sản phẩm đánh dấu màn hợp tác giữa nữ ca sĩ và diễn viên Trần Ngọc Vàng trong một câu chuyện tình yêu được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào giai điệu hay nội dung ca khúc, nhiều khán giả lại chú ý đến số lượng cảnh hôn xuất hiện xuyên suốt MV. Đây cũng là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất dưới phần bình luận của sản phẩm.

Khán giả tranh luận về loạt cảnh tình cảm trong MV

Dưới phần bình luận trên YouTube, nhiều người cho rằng các cảnh hôn được lặp lại với tần suất dày đặc, khiến họ khó tập trung vào âm nhạc.

Một tài khoản viết: "Xem mà ngại vì hôn nhiều quá. Không tập trung nghe nhạc và cảm nhận được hết. Cần nhận là nhạc không đọng lại dấu ấn". Người khác bình luận: "Đọng lại ở MV là hình ảnh hôn quá nhiều và câu người còn thương em không".

Một số ý kiến cho rằng cảnh hôn xuất hiện liên tục khiến cảm xúc bị phân tán, trong khi có người nhận xét MV phù hợp hơn nếu được kể bằng nhiều lớp hình ảnh khác thay vì tập trung vào yếu tố tình cảm.

Tuy nhiên, không ít người bảo vệ lựa chọn của ê-kíp. Họ cho rằng cảnh hôn chỉ là một phần của câu chuyện tình yêu trong MV. Việc tập trung quá nhiều vào chi tiết này có thể khiến người xem bỏ qua thông điệp tổng thể.

Một khán giả bình luận: "Đoạn hôn lặp đi lặp lại nên mọi người thấy nhiều. Nếu chậm chậm để ý toàn bộ câu chuyện thì sẽ cảm nhận khác".

Những ý kiến trái chiều cho thấy phần hình ảnh đang nhận được nhiều sự chú ý không kém, thậm chí vượt qua những thảo luận về âm nhạc trong lần trở lại này của Tóc Tiên.

Trong MV "Người còn thương em không",Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có nhiều cảnh tình cảm. Ảnh: FB Tóc Tiên.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng nói gì về những cảnh thân mật?

Chia sẻ với Vietnamnet, Trần Ngọc Vàng cho biết việc được tham gia dự án cùng một nghệ sĩ mà anh ngưỡng mộ như Tóc Tiên là một trải nghiệm đáng nhớ. Nam diễn viên nói: "Lúc quay cảnh hôn, thật ra không ai giúp ai cả mà cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cảm ơn ê-kíp đã tạo ra không gian an toàn để chúng tôi yên tâm hóa thân thành nhân vật".

Anh cũng bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Tóc Tiên và cho rằng nữ ca sĩ hoàn toàn có thể xuất hiện nhiều hơn trong các dự án điện ảnh.

Về phía mình, Tóc Tiên tiết lộ với Znews rằng thời điểm mời Trần Ngọc Vàng tham gia dự án, kịch bản vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Khi phát triển thêm các chi tiết tình cảm, cô luôn trao đổi kỹ với bạn diễn.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Khi thêm các chi tiết, tôi rất tò mò không biết Vàng có chịu đóng hay không. Hai chị em sẽ ngồi nói với nhau, khi thêm chi tiết nào vào, tôi đều hỏi Vàng có ổn với chi tiết đó hay không. Bạn diễn ổn thì mình mới phác thảo kịch bản hoàn chỉnh".

Theo Tiền Phong, đạo diễn Nguyễn Việt Anh đã tổ chức hai buổi workshop trước khi quay nhằm giúp Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng xây dựng cảm xúc nhân vật.

Đạo diễn cho biết: "Tôi tổ chức workshop để 'đẩy bớt' Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng ra ngoài, thay vào đó là hai nhân vật trong MV. Khi có cảm xúc nền tảng, mọi thứ tự nhiên hơn rất nhiều khi lên set quay".

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trong buổi ra mắt MV. Ảnh: Tiền Phong.

Trần Ngọc Vàng từng vướng tin đồn tình cảm với Tóc Tiên

Trước khi vào vai người yêu trong MV "Người còn thương em không", Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng từng trở thành tâm điểm chú ý hồi tháng 5/2026.

Thời điểm đó, nam diễn viên xuất hiện tại tiệc sinh nhật của Tóc Tiên. Một số hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Trần Ngọc Vàng thường xuyên đứng cạnh nữ ca sĩ trong buổi tiệc.

Khoảnh khắc anh dùng điện thoại ghi lại cảnh Tóc Tiên thổi nến cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai.

Tuy nhiên, phía Tóc Tiên sau đó phủ nhận các đồn đoán tình cảm. Nữ ca sĩ cho biết Trần Ngọc Vàng chỉ là một trong những khách mời tham dự sinh nhật và giữa hai người không có mối quan hệ yêu đương như nhiều suy đoán xuất hiện trên mạng xã hội.

Việc cả hai tiếp tục đồng hành trong một dự án âm nhạc sau đó càng khiến khán giả quan tâm hơn đến màn kết hợp này.

Vì sao Tóc Tiên vẫn là gương mặt gây chú ý của Vpop?

Tóc Tiên bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Cô bắt đầu ca hát từ năm 4 tuổi và giành giải nhất cuộc thi "Yo! Cùng ước mơ xanh" khi mới 14 tuổi.

Năm 2009, nữ ca sĩ sang Mỹ du học theo định hướng của gia đình với mong muốn trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, cô quyết định quay lại theo đuổi con đường nghệ thuật.

Sau khi trở về Việt Nam hoạt động, Tóc Tiên ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như "Ngày mai", "Có ai thương em như anh" và "Em không là duy nhất". Hình ảnh hiện đại cùng khả năng trình diễn sân khấu giúp cô duy trì sức hút trong nhiều năm.

Ngoài âm nhạc, nữ ca sĩ còn tham gia lĩnh vực điện ảnh với các dự án như "Thanh Sói", "Già gân, mỹ nhân và găng tơ". Cô cũng từng ngồi ghế giám khảo "Thần tượng âm nhạc nhí" năm 2016 và "Siêu trí tuệ Việt Nam" các năm 2019, 2020.

Với "Người còn thương em không", Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng. Đây cũng là một trong những sản phẩm được bàn luận nhiều nhất của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây.