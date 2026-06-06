Thái Vũ có gì để bật lên cùng ‘Phía bên kia thành phố’?

Từ phim truyền hình VTV đến điện ảnh và nay là "Phía bên kia thành phố", Thái Vũ đang từng bước mở rộng dấu ấn trên màn ảnh Việt.

Theo Znews, trong bộ phim đang phát sóng "Phía bên kia thành phố", Thái Vũ đảm nhận vai Khuê - một học sinh ít nói, sống khép kín, mang nhiều mặc cảm và tổn thương tâm lý. Nhân vật này có mối quan hệ thân thiết với Cương (Võ Hoài Vũ đóng), người sở hữu tính cách trái ngược khi nghịch ngợm, bốc đồng nhưng sống nghĩa khí.

Khuê là dạng nhân vật có nhiều diễn biến nội tâm, qua đó mở ra thêm cơ hội để Thái Vũ thử sức với những màu sắc khác so với các vai diễn trước.

Tạo hình Thái Vũ trong "Phía bên kia thành phố". Ảnh: FB Thái Vũ.

Từ học sinh giỏi quốc gia đến quyết định rẽ hướng sang nghệ thuật

Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, Thái Vũ cho biết, anh không phải con nhà nòi, 3 đời không có ai theo nghề diễn viên. Ngày cấp 3, anh học chuyên Địa lý trường Chu Văn An Hà Nội, được giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia rồi vào thẳng Trường Đại học Luật Hà Nội ngày Luật Kinh tế.

Theo Báo Công lý, dù yêu thích diễn xuất từ sớm, Thái Vũ từng cho rằng nghề diễn là điều quá xa vời. Bước ngoặt chỉ đến sau cuộc trò chuyện với cố đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Sự động viên từ người đi trước đã khiến anh quyết định Nam tiến để học diễn xuất và tìm kiếm cơ hội mới.

Không lâu sau đó, Thái Vũ nhận được vai Khang trong bộ phim "Hành trình công lý". Đây được xem là dấu mốc mở đầu cho con đường diễn xuất chuyên nghiệp của nam diễn viên sinh năm 2000. Vai diễn này giúp Thái Vũ có cơ hội xuất hiện trên sóng giờ vàng và tiếp cận đông đảo khán giả truyền hình.

Thái Vũ là tay ngang diễn xuất. Ảnh: FB Thái Vũ.

Tích lũy từ những vai diễn truyền hình

Thái Vũ từng thừa nhận quãng thời gian đầu theo nghề không hề dễ dàng. Việc chưa qua đào tạo bài bản khiến anh gặp nhiều bỡ ngỡ trong quá trình xây dựng nhân vật và xử lý cảm xúc trước máy quay. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ đạo diễn và các đồng nghiệp giúp nam diễn viên dần hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.

Sau "Hành trình công lý", Thái Vũ tiếp tục xuất hiện trong "Món quà của cha", "Cha tôi, người ở lại", “Gia đình trái dấu”. Đây đều là những dự án phát sóng trên VTV, tiếp cận lượng khán giả rộng và tạo cơ hội cho các diễn viên trẻ làm việc cùng nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm.

Điểm đáng chú ý là sự phát triển của Thái Vũ không đến từ một vai diễn gây bùng nổ hay hiệu ứng mạng xã hội. Thay vào đó, anh tích lũy kinh nghiệm qua từng dự án, từng bước mở rộng phạm vi vai diễn và khả năng thể hiện nhân vật.

Trong bối cảnh thị trường giải trí liên tục xuất hiện những gương mặt mới, cách phát triển này giúp nam diễn viên xây dựng nền tảng nghề nghiệp ổn định hơn so với việc nổi tiếng nhờ một hiện tượng nhất thời.

Bước tiến mới từ điện ảnh

Sau truyền hình, điện ảnh trở thành cột mốc tiếp theo trong hành trình của Thái Vũ.

Theo Saostar, nam diễn viên từng khá bất ngờ khi nhận được cơ hội tham gia casting cho "Lật mặt 7: Một điều ước". Thời điểm đó, anh chưa nghĩ mình sẽ góp mặt trong một dự án điện ảnh có quy mô lớn và sức ảnh hưởng rộng như thương hiệu phim của đạo diễn Lý Hải.

Việc được lựa chọn tham gia "Lật mặt 7: Một điều ước" giúp Thái Vũ tiếp cận thêm nhóm khán giả mới, đồng thời có cơ hội trải nghiệm môi trường sản xuất điện ảnh chuyên nghiệp. Đây cũng là bước tiến cho thấy nam diễn viên đang dần mở rộng hoạt động từ truyền hình sang điện ảnh.

Thái Vũ góp mặt trong phần 7 của series "Lật mặt". Ảnh: FB Thái Vũ.

Điều gì tạo nên lợi thế của Thái Vũ?

Nhìn lại hành trình của Thái Vũ, có thể thấy lợi thế lớn nhất của anh không nằm ở sự nổi tiếng tức thời mà ở quá trình phát triển tương đối bền vững.

Nền tảng học vấn tốt giúp nam diễn viên xây dựng hình ảnh chỉn chu và tạo thiện cảm với công chúng. Ngoại hình sáng, phù hợp với nhiều dạng vai cũng mang lại cho anh lợi thế nhất định khi tham gia các dự án truyền hình. Quan trọng hơn, Thái Vũ lựa chọn con đường tích lũy kinh nghiệm qua từng vai diễn thay vì tìm kiếm sự chú ý bằng những yếu tố ngoài chuyên môn.

Thái Vũ đang cho thấy con đường phát triển dựa trên sự tích lũy hơn là những cú bứt phá ngắn hạn. Sau hành trình từ học sinh giỏi quốc gia, cử nhân Luật đến diễn viên chuyên nghiệp, Khuê trong "Phía bên kia thành phố" không chỉ là một vai diễn mới mà còn là phép thử tiếp theo cho khả năng tiến xa của anh trên màn ảnh Việt.