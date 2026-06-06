Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] MC Mai Ngọc sống sung túc, ngày càng xinh

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] MC Mai Ngọc sống sung túc, ngày càng xinh

Mai Ngọc có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con trai, đồng thời duy trì phong độ nhan sắc sau khi làm mẹ.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Mai Ngọc)
Sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng Panda, Mai Ngọc dành nhiều thời gian cho gia đình hơn trước. Trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con thay vì các hoạt động công việc như giai đoạn trước.
Sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng Panda, Mai Ngọc dành nhiều thời gian cho gia đình hơn trước. Trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con thay vì các hoạt động công việc như giai đoạn trước.
Ông xã Mai Ngọc hiếm khi xuất hiện công khai nhưng luôn đồng hành trong những dịp quan trọng của gia đình. Trong tiệc sinh nhật đầu tiên của bé Panda, anh thoải mái vui đùa cùng con trai, cho thấy cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng gắn bó của cặp đôi.
Ông xã Mai Ngọc hiếm khi xuất hiện công khai nhưng luôn đồng hành trong những dịp quan trọng của gia đình. Trong tiệc sinh nhật đầu tiên của bé Panda, anh thoải mái vui đùa cùng con trai, cho thấy cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng gắn bó của cặp đôi.
Dịp kỷ niệm tình yêu, Mai Ngọc nhận bó hoa tulip trắng từ chồng. Nữ MC từng hài hước chia sẻ: “Chưa rõ mặt bao giờ nhưng ai cũng bảo Panda giống anh này”, khi nhắc đến người bạn đời luôn hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội.
Dịp kỷ niệm tình yêu, Mai Ngọc nhận bó hoa tulip trắng từ chồng. Nữ MC từng hài hước chia sẻ: “Chưa rõ mặt bao giờ nhưng ai cũng bảo Panda giống anh này”, khi nhắc đến người bạn đời luôn hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội.
Con trai Mai Ngọc hiện hơn 13 tháng tuổi. Nữ MC cho biết bé duy trì nếp sinh hoạt ổn định, ăn ngủ đúng giờ và phát triển theo từng giai đoạn. “Dáng vẻ của một em bé hạnh phúc là thứ dễ dàng nhìn thấy”, cô viết trên trang cá nhân.
Con trai Mai Ngọc hiện hơn 13 tháng tuổi. Nữ MC cho biết bé duy trì nếp sinh hoạt ổn định, ăn ngủ đúng giờ và phát triển theo từng giai đoạn. “Dáng vẻ của một em bé hạnh phúc là thứ dễ dàng nhìn thấy”, cô viết trên trang cá nhân.
Dịp con trai tròn một tuổi, Mai Ngọc tiết lộ Panda bất ngờ lựa chọn đúng chiếc micro trong buổi chụp hình, chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến công việc dẫn chương trình gắn bó với cô nhiều năm qua.
Dịp con trai tròn một tuổi, Mai Ngọc tiết lộ Panda bất ngờ lựa chọn đúng chiếc micro trong buổi chụp hình, chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến công việc dẫn chương trình gắn bó với cô nhiều năm qua.
Bên cạnh việc chăm sóc con nhỏ, Mai Ngọc vẫn duy trì thói quen tập luyện đều đặn. Những buổi tập tại nhà được cô xem là cách nạp năng lượng tích cực, đồng thời giúp cân bằng giữa công việc, gia đình và thời gian dành cho bản thân.
Bên cạnh việc chăm sóc con nhỏ, Mai Ngọc vẫn duy trì thói quen tập luyện đều đặn. Những buổi tập tại nhà được cô xem là cách nạp năng lượng tích cực, đồng thời giúp cân bằng giữa công việc, gia đình và thời gian dành cho bản thân.
Sau hơn một năm sinh con, Mai Ngọc dần lấy lại vóc dáng thon gọn. Nữ MC tiếp tục theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, tối giản và nhận nhiều lời khen nhờ diện mạo rạng rỡ khi quay trở lại các hoạt động thường ngày.
Sau hơn một năm sinh con, Mai Ngọc dần lấy lại vóc dáng thon gọn. Nữ MC tiếp tục theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, tối giản và nhận nhiều lời khen nhờ diện mạo rạng rỡ khi quay trở lại các hoạt động thường ngày.
Khi con trai cứng cáp hơn, Mai Ngọc có nhiều thời gian cho những chuyến nghỉ dưỡng. Cô từng nhớ lại thời điểm mới sinh con hơn một tháng, chỉ biết ngắm bạn bè đi du lịch và tự hứa sẽ sớm quay lại cuộc sống năng động như trước.
Khi con trai cứng cáp hơn, Mai Ngọc có nhiều thời gian cho những chuyến nghỉ dưỡng. Cô từng nhớ lại thời điểm mới sinh con hơn một tháng, chỉ biết ngắm bạn bè đi du lịch và tự hứa sẽ sớm quay lại cuộc sống năng động như trước.
Golf là một trong những môn thể thao Mai Ngọc theo đuổi những năm gần đây. Nữ MC cho biết hiện cao 1m72 m, nặng 52 kg và sở hữu vòng eo 58 cm. Đây là thành quả sau thời gian dài kiên trì tập luyện và duy trì lối sống lành mạnh sau sinh.
Golf là một trong những môn thể thao Mai Ngọc theo đuổi những năm gần đây. Nữ MC cho biết hiện cao 1m72 m, nặng 52 kg và sở hữu vòng eo 58 cm. Đây là thành quả sau thời gian dài kiên trì tập luyện và duy trì lối sống lành mạnh sau sinh.
Xem video: "Các MC, BTV chia sẻ về tình cảm với VTV". Nguồn VTV
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Mai Ngọc)
#Mai Ngọc #sinh con #gia đình hạnh phúc #thể thao #thời trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT