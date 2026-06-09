Điều gì giúp Avin Lu tạo dấu ấn trên màn ảnh?

Avin Lu liên tục thử sức với những nhân vật nhiều biến chuyển tâm lý. Mới nhất, anh gây chú ý với vai chính trong bộ phim kinh dị ăn khách ngoài rạp "Ma Xó".

Giữa làn sóng phim kinh dị Việt, "Ma Xó" trở thành một trong những tác phẩm gây chú ý tại phòng vé khi đạt doanh thu khoảng 68 tỷ đồng sau thời gian ngắn ra rạp. Thành tích này cũng đưa dàn diễn viên của phim nhận được sự quan tâm hơn từ nhiều khán giả, trong đó có Avin Lu.

Avin Lu. Ảnh: FB Avin Lu.

Làm phụ hồ để vào vai trong "Ma Xó"

Trong "Ma xó", Avin Lu hóa thân thành Phú, một người thợ hồ nghèo bị dồn vào vòng xoáy nợ nần, áp lực cơm áo và nỗi lo mất đi đứa con chưa chào đời.

Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên xin làm phụ hồ không lương tại một công trình xây dựng. Theo Tiền Phong, trải nghiệm này giúp anh hiểu rõ hơn áp lực mưu sinh, trách nhiệm gia đình và những nỗi lo thường trực của người lao động phổ thông.

Theo An Ninh Thủ Đô, điều Avin Lu quan tâm nhất khi xây dựng nhân vật là cảm giác bất lực của một người đàn ông không thể gánh vác gia đình như mong muốn.

"Tôi nhận ra họ đều có ý chí rất lớn. Mỗi ngày đi làm đều nghĩ đến người thân chờ ở nhà. Tôi mang cảm giác đó vào nhân vật Phú", Avin Lu chia sẻ.

Tạo hình Avin Lu trong "Ma Xó". Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Từ vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến những số phận nhiều biến cố

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Avin Lu đến từ vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ trong "Em và Trịnh".

Để chuẩn bị cho bộ phim, Avin Lu chuyển lên Đà Lạt sống một mình trong hai tháng, dành phần lớn thời gian cho âm nhạc. Anh tập hát, học giọng Huế, nghiên cứu chữ ký và những thói quen đời thường của cố nhạc sĩ.

Nam diễn viên cũng giảm 10 kg, nuôi tóc dài và để râu nhằm tiệm cận hình ảnh nhân vật. Theo Thể thao và Văn hóa, dù từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình, Avin Lu cho biết điều anh hướng tới là tái hiện tinh thần tuổi trẻ và niềm đam mê nghệ thuật của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Avin Lu đóng phim "Em và Trịnh". Ảnh: Thể thao và Văn hóa.

Sau "Em và Trịnh", Avin Lu tiếp tục xuất hiện trong "Điều ước cuối cùng" với vai Hoàng, một bệnh nhân mắc bệnh xơ cứng teo cơ và chỉ còn ít thời gian để sống. Nhân vật mang khát vọng thực hiện ước nguyện cuối đời trước khi phải đối diện với cái chết.

Theo Vietnamnet, đây là một trong những thử thách lớn nhất của Avin Lu bởi phần lớn cảm xúc phải được truyền tải qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt thay vì hành động. Nam diễn viên cũng từng lo ngại các tình huống nhạy cảm trong phim có thể gây phản ứng trái chiều, nhưng đánh giá tác phẩm đã xử lý những phân đoạn này theo hướng nhẹ nhàng và giàu cảm xúc.

Avin Lu trong "Điều ước cuối cùng". Ảnh: Vietnamnet.

Theo Tiền Phong, dù không có nhiều đất diễn và phần lớn thời lượng xuất hiện trên giường bệnh, Avin Lu vẫn thể hiện được vẻ tiều tụy về thể chất cùng sự suy sụp tinh thần của một bệnh nhân biết trước án tử.

Hành trình từ công nhân đến diễn viên điện ảnh

Avin Lu tên thật là Lương Anh Vũ, sinh năm 1995. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh theo mẹ vào TP HCM sinh sống và sớm tự lập bằng nhiều công việc như bán sim, phục vụ bàn và làm công nhân. Những năm tháng lao động phổ thông mang đến cho Avin Lu vốn sống để tiếp cận các nhân vật đời thường, từ người thợ hồ trong "Ma Xó" đến những con người chịu nhiều biến cố trên màn ảnh.

Trước khi lấn sân điện ảnh, Avin Lu được biết đến khi tham gia "Giọng hát Việt" 2018 trong đội của Tóc Tiên và lọt Top 6 chung cuộc. Dù âm nhạc chưa mang lại bước đột phá lớn, anh vẫn duy trì niềm đam mê ca hát song song với diễn xuất.

Avin Lu chia sẻ trên Thể thao và Văn hóa rằng âm nhạc là giấc mơ lớn nhất, còn điện ảnh là cơ duyên giúp anh vượt qua những giai đoạn chông chênh trong cuộc sống.

Từ vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong "Em và Trịnh" đến người thợ hồ Phú của "Ma xó", Avin Lu cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ diễn xuất qua những nhân vật giàu chiều sâu tâm lý và trải nghiệm sống. Đây cũng là hướng đi giúp anh dần tạo dấu ấn riêng trên màn ảnh Việt.