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Ngọc Quyên lên tiếng trước những đồn đoán về cuộc sống

Trước những đồn đoán trên mạng xã hội, Ngọc Quyên quyết định chia sẻ câu chuyện của mình từ góc nhìn người trong cuộc.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, Ngọc Quyên vừa đăng tải bài viết chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống thời gian qua. Người mẫu cho biết mỗi khi chuyển công việc hoặc bước sang một giai đoạn mới, cô thường trở thành chủ đề của nhiều lời bàn tán và đồn đoán.

"Hình như cứ mỗi lần tôi đổi công việc hay bước sang một chặng đường mới là y như rằng có phiên bản mới của bộ phim được phát hành. Nào là khốn khổ, nào là phá sản, nào là bẽ bàng… nghe riết tôi cũng thấy hấp dẫn ghê", Ngọc Quyên viết trên trang cá nhân.

Theo người mẫu, cô quyết định kể lại những gì đã trải qua trong thời gian gần đây để những người quan tâm có thêm thông tin từ chính mình.

Trong bài đăng mới nhất, Ngọc Quyên cho biết hiện cô chưa đi làm và dành thời gian tập trung học tập. Người mẫu cho rằng mình may mắn vì đã có sự chuẩn bị về tài chính từ nhiều năm trước.

Theo Znews, nguồn thu hiện tại của Ngọc Quyên đến từ việc cho thuê nhà, đầu tư bất động sản và một số khoản thu nhập khác. Những khoản tích lũy này giúp cô duy trì cuộc sống sau khi đóng cửa công ty.

"May mắn là những năm trước tôi cũng chăm chỉ làm việc, tiết kiệm và đầu tư nên thời gian này vẫn đủ lo cho bản thân và gia đình", Ngọc Quyên viết.

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Ngọc Quyên. Ảnh: FB Ngọc Quyên.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Tri thức và Cuộc sống hồi tháng 3/2026, Ngọc Quyên thừa nhận việc đóng cửa công ty vào cuối năm 2025 khiến nhịp sống của cô thay đổi đáng kể.

Người mẫu cho biết đôi lúc cô cảm thấy chạnh lòng vì phải khép lại công việc đã gắn bó suốt 11 năm. Trước đây, cô luôn làm việc với cường độ cao vì lo sợ bị tụt lại phía sau.

"Khi buộc phải dừng lại, tôi mới nhận ra mình cần học thêm nhiều điều về cuộc sống ở Mỹ, từ luật lệ, quyền lợi cho đến cách chăm sóc gia đình tốt hơn", cô chia sẻ.

Ngọc Quyên cho biết việc không còn điều hành doanh nghiệp mang lại cả cảm giác nhẹ nhõm lẫn trống trải. Tuy nhiên, cô xem đây là cơ hội để nhìn lại bản thân và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

"Đôi khi việc phải dừng lại không phải là thất bại, mà là cơ hội để chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường phía trước", người mẫu nói.

Dù tạm dừng công việc kinh doanh, Ngọc Quyên khẳng định vẫn có kế hoạch quay trở lại trong tương lai. Cô cho biết nếu quay lại kinh doanh, cô sẽ lựa chọn hướng đi thận trọng hơn, ưu tiên xây dựng nền tảng vững chắc và phát triển bền vững thay vì mở rộng quá nhanh như trước.

Mời quý độc giả xem video: "Lan toả những dự án nhân ái". Nguồn VTV.
#Ngọc Quyên #cuộc sống #đời tư #doanh nghiệp #bất động sản #đầu tư

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