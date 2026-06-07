Lê Khánh liên tục đổi màu nhân vật sau hơn 20 năm làm nghề

Giai đoạn 2025–2026 là thời điểm Lê Khánh xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng với 5 phim điện ảnh, mỗi vai mang một màu sắc khác nhau.

Trong vòng hai năm, Lê Khánh liên tiếp góp mặt ở 5 dự án điện ảnh với 5 dạng nhân vật khác biệt, từ thầy cúng trong phim kinh dị đến người phụ nữ sống bằng số đề hay nhân vật kết nối các thế hệ trong phim gia đình. Đây là giai đoạn hoạt động sôi nổi bậc nhất của nữ diễn viên sau hơn hai thập kỷ làm nghề.

Hậu trường đóng vai thầy cúng trong "Ma Xó"

Trong phim kinh dị tâm lý "Ma Xó" của đạo diễn Phan Bá Hỷ, Lê Khánh vào vai bà Tánh – một thầy cúng có đời sống nội tâm nhiều giằng xé.

Chia sẻ với Dân Việt, nữ diễn viên cho biết bà Tánh thật lòng thương Thảo và giữa hai người phụ nữ tồn tại sự đồng cảm sâu sắc. Tuy nhiên, những biến cố cuộc sống đã đẩy nhân vật đến các lựa chọn cực đoan.

Để hóa thân vào vai diễn, Lê Khánh dành nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa thờ cúng, tín ngưỡng dân gian và tâm lý nhân vật. "Đây không chỉ là đóng phim, mà còn là quá trình nghiêm túc tìm hiểu văn hóa thờ cúng, tâm linh để nhân vật có được cái hồn chân thực nhất", cô chia sẻ.

Quá trình ghi hình cũng là thử thách không nhỏ khi nữ diễn viên liên tục quay đêm với cường độ cao. Những đêm thức trắng khiến đôi mắt sưng đỏ, nhưng đồng thời giúp cô thể hiện trạng thái kiệt sức của nhân vật một cách chân thực hơn.

Tạo hình của Lê Khánh trong "Ma Xó". Ảnh: Dân Việt.

5 phim, 5 màu sắc nhân vật

Giai đoạn 2025–2026 cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn của Lê Khánh. Theo Người Lao Động, trong "Chị ngã em nâng", cô vào vai Hai Thương, người chị dành cả cuộc đời chăm sóc em trai sau khi cha mẹ qua đời. Nhân vật mang nhiều tổn thương nội tâm, luôn đứng giữa tình yêu thương, sự hy sinh và những cảm xúc bị dồn nén.

Lê Khánh thừa nhận đây là một trong những vai diễn thử thách nhất sự nghiệp. Hai Thương không chỉ hiền lành, giàu tình cảm mà còn là người phụ nữ nhiều lần chịu tổn thương nhưng vẫn mạnh mẽ bảo vệ gia đình.

Lê Khánh trong "Chị ngã em nâng". Ảnh: FB Lê Khánh.

Cũng trong năm 2025, cô xuất hiện trong "Cục vàng của ngoại" với vai Diễm – người phụ nữ nóng tính, sống bằng nghề hụi hè, số đề nhưng giàu tình cảm. Vai diễn mang đến nhiều tình huống hài hước, đặc biệt là phân cảnh "giật cô hồn" được tái hiện từ tín ngưỡng dân gian của người Việt.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, đạo diễn Khương Ngọc đã hướng dẫn từng chi tiết về lời nói, cử chỉ và hành động để nhân vật hiện lên gần gũi, chân thực.

Sang năm 2026, bên cạnh "Ma Xó", Lê Khánh còn góp mặt trong "Đại tiệc trăng máu 8" và "Nhà ba tôi một phòng".

Theo Thể thao và Văn hóa, vai người vợ của một đạo diễn trong "Đại tiệc trăng máu 8" giúp Lê Khánh phát huy sở trường hài nhưng vẫn có nhiều khoảng lặng cảm xúc. Nhân vật liên tục chuyển đổi giữa tiếng cười và tâm trạng nội tâm mà vẫn giữ được sự liền mạch.

Trong khi đó, theo Sài Gòn Giải Phóng Online, ở "Nhà ba tôi một phòng" do Trường Giang đạo diễn, Lê Khánh vào vai Châu, người góp phần thay đổi cuộc sống của ông Thạch và trở thành cầu nối giữa các thế hệ trong gia đình. Đây cũng là lần tái hợp của cô với Trường Giang sau nhiều dự án truyền hình và gameshow.

Hơn 20 năm xây dựng vị trí riêng

Trước giai đoạn điện ảnh hiện tại, Lê Khánh đã ghi dấu ấn ở cả sân khấu, truyền hình và điện ảnh với các tác phẩm như "Hướng nghiệp", "Mùi ngò gai", "Gạo nếp gạo tẻ 2", "Gái già lắm chiêu V", "Bẫy ngọt ngào"...

Nữ diễn viên từng sáu lần nhận giải Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất của Mai Vàng vào các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 và 2023. Cô cũng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17.

Các vai diễn gần đây trải rộng từ phim kinh dị, gia đình đến hài tâm lý, phản ánh sự đa dạng trong lựa chọn nhân vật của Lê Khánh ở giai đoạn hiện tại.

Muốn thử sức với vai ác và nhân vật đồng tính nữ

Theo Thể thao và Văn hóa, trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam sản xuất hơn 80 phim trong năm 2026, Lê Khánh cho rằng sự cạnh tranh giữa các diễn viên là điều tất yếu và mỗi nghệ sĩ đều phải không ngừng làm mới mình.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Thật ra, tôi rất sợ sau này phải hối tiếc, nên ở hiện tại, tôi luôn cố gắng tập trung làm tốt nhất những gì có thể. Mỗi khi nhận vai, tôi đều dồn hết khả năng cho nhân vật".

Lê Khánh dày dặn kinh nghiệm diễn xuất. Ảnh: FB Lê Khánh.

Về định hướng sắp tới, cô bày tỏ mong muốn được thử sức với vai ác ngầm hoặc nhân vật đồng tính nữ. Theo Lê Khánh, những dạng vai này sẽ giúp hành trình làm nghề của cô trở nên đa dạng và thú vị hơn.

Mong muốn thử sức với vai ác ngầm hoặc nhân vật đồng tính nữ cho thấy Lê Khánh đang hướng đến những thử thách mới trên màn ảnh. Sau hơn hai thập kỷ làm nghề, nữ diễn viên vẫn tiếp tục tìm kiếm những dạng nhân vật chưa từng trải nghiệm.