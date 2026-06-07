Hành trình ca hát của Chi Pu trước thềm dự án album mới

Không chỉ trở lại với MV "Mirror", Chi Pu còn hé lộ dự án album mới sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

"Mirror" mở đầu cho dự án album mới

Theo Vietnamnet, "Mirror" lấy hình tượng chiếc gương làm trung tâm, khai thác những suy ngẫm về bản thân và các trải nghiệm trong cuộc sống. Ca khúc do Vũ Phụng Tiên sáng tác, producer 2Pillz phối khí theo phong cách Dance-Pop kết hợp EDM. Toàn bộ MV được ghi hình tại Trung Quốc với nhiều bối cảnh mang tính biểu tượng, khai thác ngôn ngữ hình ảnh để thể hiện thế giới nội tâm của nhân vật.

Chi Pu cho biết, việc thấu hiểu bản thân không đến từ một câu trả lời duy nhất mà là quá trình chấp nhận những trải nghiệm đã đi qua. Theo cô, mỗi niềm vui, khó khăn hay lựa chọn trong quá khứ đều góp phần tạo nên con người ở hiện tại.

MV "Mirror" của Chi Pu được quay ở Trung Quốc. Ảnh: VTV.

Theo Người Lao Động, "Mirror" không đơn thuần là một sản phẩm độc lập mà còn là chương đầu tiên trong dự án album mới của Chi Pu. Album được xây dựng từ những câu chuyện cá nhân và nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau.

Theo tiết lộ của ê-kíp, đây là dự án được chuẩn bị trong thời gian dài và giữ vai trò quan trọng trong định hướng âm nhạc hiện tại của nữ nghệ sĩ. Album mới cũng được xem là một trong những dự án có quy mô lớn của Chi Pu kể từ khi cô chính thức theo đuổi con đường ca hát.

Dấu mốc từ chương trình "Đạp gió"

Các hoạt động của Chi Pu được chú ý hơn sau khi cô tham gia chương trình "Đạp gió" năm 2023 tại Trung Quốc. Việc lọt vào đội hình chiến thắng giúp nữ nghệ sĩ tiếp cận lượng khán giả rộng hơn tại châu Á. Sau cuộc thi, cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang và âm nhạc trong khu vực.

Đây được xem là cột mốc quan trọng giúp Chi Pu mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài thị trường trong nước, đồng thời tạo tiền đề cho các dự án hợp tác quốc tế trong những năm tiếp theo.

Sau thành công từ "Đạp gió", Chi Pu tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc tại Trung Quốc. Một trong những sản phẩm đáng chú ý là MV "Finding you" phát hành năm 2024.

Theo VOV, ca khúc do Hứa Kim Tuyền sáng tác, mang màu sắc R&B lấy cảm hứng từ âm nhạc Y2K. MV kể câu chuyện tình yêu diễn ra trên một con tàu định mệnh và có sự tham gia của diễn viên Trung Quốc Phàn Trị Hân.

Chia sẻ với VOV thời điểm phát hành sản phẩm, Chi Pu cho biết cô vẫn giữ cảm giác hồi hộp mỗi khi giới thiệu dự án mới dù đã có nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.

Sự xuất hiện của "Finding you" cho thấy nỗ lực duy trì kết nối với khán giả quốc tế của nữ nghệ sĩ sau hiệu ứng từ chương trình "Đạp gió".

Gần một thập kỷ theo đuổi âm nhạc

Năm 2017 đánh dấu bước ngoặt khi Chi Pu chính thức theo đuổi con đường ca hát. Kể từ đó, cô liên tục phát hành sản phẩm mới và thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Các MV như "Từ hôm nay", "Cho ta gần hơn", "Talk to me", "Đóa hoa hồng", "Anh ơi ở lại", "Cung đàn vỡ đôi" và "Finding you" ghi nhận quá trình tìm kiếm phong cách riêng của nữ nghệ sĩ.

Chi Pu. Ảnh: FB Chi Pu.

Từ các sản phẩm dance-pop ở giai đoạn đầu đến những MV chú trọng yếu tố kể chuyện như "Anh ơi ở lại", Chi Pu cho thấy xu hướng đầu tư ngày càng lớn cho phần hình ảnh và ý tưởng.

Trong số các sản phẩm đã phát hành, "Anh ơi ở lại" tạo dấu ấn nhờ khai thác chất liệu từ câu chuyện Tấm Cám dưới góc nhìn mới. MV kết hợp yếu tố cổ tích dân gian với cách kể chuyện hiện đại, trở thành một trong những sản phẩm nổi bật trong hành trình âm nhạc của cô.

Từ hot girl, diễn viên đến ca sĩ

Trước khi theo đuổi âm nhạc, Chi Pu được công chúng biết đến từ cuộc thi Miss Teen 2009. Từ hình ảnh hot girl, cô từng bước mở rộng hoạt động sang diễn xuất và sản xuất nội dung.

Chi Pu tham gia nhiều dự án như "5S Online", "Hương ga", "Mối tình đầu của tôi" và "Chị chị em em". Bên cạnh đó, cô còn thử sức với vai trò nhà sản xuất thông qua các dự án như "Cô gái trên tầng thượng", "My sunshine" và "Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai".

Việc hoạt động ở nhiều lĩnh vực giúp Chi Pu tích lũy kinh nghiệm trong xây dựng hình ảnh cá nhân cũng như phát triển các dự án giải trí có quy mô lớn hơn.

Chi Pu đang tập trung nhiều hơn cho dự án album mới với sản phẩm mở màn là "Mirror". Những sản phẩm tiếp theo trong dự án được kỳ vọng sẽ cho thấy rõ hơn hướng đi âm nhạc mà nữ nghệ sĩ theo đuổi trong giai đoạn hiện tại.

Chi Pu quyết tâm theo đuổi âm nhạc. Ảnh: FB Chi Pu.