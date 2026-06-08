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[GALLERY] Phạm Hương mở tiệc sinh nhật sớm cho con trai tại biệt thự ở Mỹ

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Phạm Hương mở tiệc sinh nhật sớm cho con trai tại biệt thự ở Mỹ

Phạm Hương chia sẻ loạt ảnh sinh nhật con trai, hé lộ cuộc sống gia đình tại Mỹ sau nhiều năm vắng bóng showbiz Việt.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phạm Hương vừa chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật sớm cho con trai trước kỳ nghỉ hè. Nàng hậu cùng hai con diện trang phục đồng điệu, xuất hiện trong không gian tiệc ngoài trời được trang trí theo chủ đề nhân vật hoạt hình Sonic.
Phạm Hương vừa chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật sớm cho con trai trước kỳ nghỉ hè. Nàng hậu cùng hai con diện trang phục đồng điệu, xuất hiện trong không gian tiệc ngoài trời được trang trí theo chủ đề nhân vật hoạt hình Sonic.
Buổi tiệc được chuẩn bị với nhiều trò chơi và góc chụp ảnh dành cho trẻ em. Đây là một trong những dịp hiếm hoi Phạm Hương chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người theo dõi.
Buổi tiệc được chuẩn bị với nhiều trò chơi và góc chụp ảnh dành cho trẻ em. Đây là một trong những dịp hiếm hoi Phạm Hương chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người theo dõi.
Những năm gần đây, người đẹp thường tổ chức sinh nhật cho các con tại biệt thự riêng ở Mỹ. Mỗi buổi tiệc đều được thiết kế theo sở thích của các bé, từ cách trang trí đến những hoạt động trải nghiệm dành cho khách mời nhí.
Những năm gần đây, người đẹp thường tổ chức sinh nhật cho các con tại biệt thự riêng ở Mỹ. Mỗi buổi tiệc đều được thiết kế theo sở thích của các bé, từ cách trang trí đến những hoạt động trải nghiệm dành cho khách mời nhí.
Phạm Hương từng gây chú ý hồi tháng 4/2026 khi nhà thiết kế Linh San chia sẻ hình ảnh cả hai hội ngộ sau 5 năm xa cách. Cuộc gặp diễn ra tại Mỹ và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả.
Phạm Hương từng gây chú ý hồi tháng 4/2026 khi nhà thiết kế Linh San chia sẻ hình ảnh cả hai hội ngộ sau 5 năm xa cách. Cuộc gặp diễn ra tại Mỹ và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả.
Trong bài viết, Linh San dành nhiều lời chúc đến gia đình Phạm Hương. Nhà thiết kế cho biết bà xúc động khi chứng kiến cuộc sống bình yên của nàng hậu và sự trưởng thành của hai con sau nhiều năm không gặp.
Trong bài viết, Linh San dành nhiều lời chúc đến gia đình Phạm Hương. Nhà thiết kế cho biết bà xúc động khi chứng kiến cuộc sống bình yên của nàng hậu và sự trưởng thành của hai con sau nhiều năm không gặp.
Dù thường xuyên nhắc đến các con, Phạm Hương vẫn giữ kín thông tin về chồng. Từ khi sang Mỹ sinh sống, cô chưa từng công khai đầy đủ danh tính hay hình ảnh rõ mặt của người bạn đời.
Dù thường xuyên nhắc đến các con, Phạm Hương vẫn giữ kín thông tin về chồng. Từ khi sang Mỹ sinh sống, cô chưa từng công khai đầy đủ danh tính hay hình ảnh rõ mặt của người bạn đời.
Sau khi rời làng giải trí Việt Nam năm 2018, Phạm Hương tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô cũng theo đuổi một số sở thích cá nhân như chơi golf, trượt tuyết và du lịch.
Sau khi rời làng giải trí Việt Nam năm 2018, Phạm Hương tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cô cũng theo đuổi một số sở thích cá nhân như chơi golf, trượt tuyết và du lịch.
Trước khi sang Mỹ định cư, Phạm Hương là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện giải trí, thời trang và sắc đẹp. Hình ảnh sang trọng, chuyên nghiệp giúp cô duy trì sức hút trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Trước khi sang Mỹ định cư, Phạm Hương là gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện giải trí, thời trang và sắc đẹp. Hình ảnh sang trọng, chuyên nghiệp giúp cô duy trì sức hút trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Phạm Hương là danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 và trở thành một trong những hoa hậu được công chúng quan tâm nhất giai đoạn đó.
Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Phạm Hương là danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 và trở thành một trong những hoa hậu được công chúng quan tâm nhất giai đoạn đó.
Xem video: "Hoa hậu Phạm Hương hát Hello Vietnam". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#Phạm Hương #sinh nhật #biệt thự Mỹ #gia đình #showbiz Việt

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