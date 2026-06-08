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[GALLERY] Huyền Baby ngày càng trẻ đẹp, cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Huyền Baby ngày càng trẻ đẹp, cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ

Huyền Baby vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ cuộc sống gia đình viên mãn, phong cách thời trang sang trọng và nhan sắc trẻ trung theo thời gian.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Huyền Baby)
Mới đây, Huyền Baby đăng tải khoảnh khắc cùng chồng doanh nhân Quang Huy tận hưởng thời gian thư giãn trên sân golf. Sau hơn 10 năm kết hôn, cặp đôi vẫn duy trì những sở thích chung và thường xuyên đồng hành trong các chuyến nghỉ dưỡng.
Mới đây, Huyền Baby đăng tải khoảnh khắc cùng chồng doanh nhân Quang Huy tận hưởng thời gian thư giãn trên sân golf. Sau hơn 10 năm kết hôn, cặp đôi vẫn duy trì những sở thích chung và thường xuyên đồng hành trong các chuyến nghỉ dưỡng.
Nhân dịp kỷ niệm ngày hẹn hò, vợ chồng Huyền Baby tổ chức bữa tối riêng tư với không gian được trang trí lãng mạn. Cuộc hôn nhân bền chặt của cô nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm từ người theo dõi.
Nhân dịp kỷ niệm ngày hẹn hò, vợ chồng Huyền Baby tổ chức bữa tối riêng tư với không gian được trang trí lãng mạn. Cuộc hôn nhân bền chặt của cô nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm từ người theo dõi.
Từ khi lập gia đình, Huyền Baby dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho cuộc sống riêng. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc bên người thân và các dịp đặc biệt cùng chồng. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình và kinh doanh, Huyền Baby dành nhiều thời gian cho du lịch. Những chuyến đi tới các khu nghỉ dưỡng cao cấp trong và ngoài nước trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.
Từ khi lập gia đình, Huyền Baby dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho cuộc sống riêng. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc bên người thân và các dịp đặc biệt cùng chồng. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình và kinh doanh, Huyền Baby dành nhiều thời gian cho du lịch. Những chuyến đi tới các khu nghỉ dưỡng cao cấp trong và ngoài nước trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.
Người đẹp thường xuyên cập nhật hình ảnh từ các hành trình nước ngoài với phong cách thời trang được đầu tư kỹ lưỡng. Các thiết kế hàng hiệu và phụ kiện cao cấp góp phần tạo nên hình ảnh sang trọng gắn liền với tên tuổi Huyền Baby.
Người đẹp thường xuyên cập nhật hình ảnh từ các hành trình nước ngoài với phong cách thời trang được đầu tư kỹ lưỡng. Các thiết kế hàng hiệu và phụ kiện cao cấp góp phần tạo nên hình ảnh sang trọng gắn liền với tên tuổi Huyền Baby.
Nhiều năm qua, Huyền Baby vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút sự quan tâm nhờ cuộc sống sung túc cùng gu thẩm mỹ nhất quán trong cách ăn mặc và lựa chọn không gian trải nghiệm.
Nhiều năm qua, Huyền Baby vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút sự quan tâm nhờ cuộc sống sung túc cùng gu thẩm mỹ nhất quán trong cách ăn mặc và lựa chọn không gian trải nghiệm.
Trong một chuyến nghỉ dưỡng ven biển, Huyền Baby gây chú ý với vóc dáng thon gọn và làn da sáng khỏe. Sau hai lần sinh con, cô vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung nhờ chế độ tập luyện và chăm sóc bản thân đều đặn.
Trong một chuyến nghỉ dưỡng ven biển, Huyền Baby gây chú ý với vóc dáng thon gọn và làn da sáng khỏe. Sau hai lần sinh con, cô vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung nhờ chế độ tập luyện và chăm sóc bản thân đều đặn.
Những thiết kế ôm sát, tôn đường cong thường được Huyền Baby lựa chọn trong các bộ ảnh du lịch. Phong cách gợi cảm nhưng tiết chế giúp cô duy trì hình ảnh nữ tính, thanh lịch ở tuổi ngoài 30.
Những thiết kế ôm sát, tôn đường cong thường được Huyền Baby lựa chọn trong các bộ ảnh du lịch. Phong cách gợi cảm nhưng tiết chế giúp cô duy trì hình ảnh nữ tính, thanh lịch ở tuổi ngoài 30.
Không chỉ được nhắc đến bởi cuộc sống sung túc, Huyền Baby còn nhận nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng trẻ trung. Gương mặt thanh tú, phong cách trang điểm nhẹ nhàng và hình ảnh chỉn chu giúp cô tiếp tục duy trì sức hút trên mạng xã hội.
Không chỉ được nhắc đến bởi cuộc sống sung túc, Huyền Baby còn nhận nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng trẻ trung. Gương mặt thanh tú, phong cách trang điểm nhẹ nhàng và hình ảnh chỉn chu giúp cô tiếp tục duy trì sức hút trên mạng xã hội.
Xem video: "Huyền Baby tái xuất sau 10 năm với mong muốn chinh phục thử thách mới khi đến với chương trình truyền hình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng bản Việt 2023". Nguồn: VTV.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Huyền Baby)
#Huyền Baby #nhan sắc trẻ trung #gia đình hạnh phúc #thời trang cao cấp #du lịch #sao Việt

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