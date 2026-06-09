Đan Thy đón sinh nhật trong bệnh viện giữa hành trình điều trị

TikToker Đan Thy, chủ nhân kênh hơn 14,5 triệu người theo dõi, đăng video mừng sinh nhật trong bệnh viện giữa quá trình điều trị ung thư máu.

Trong video được chia sẻ trên TikTok cá nhân, Đan Thy xuất hiện bên chiếc bánh sinh nhật tại bệnh viện. Dù đang trải qua quá trình điều trị, nữ TikToker vẫn giữ nụ cười và thái độ tích cực.

Nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng sinh nhật, đồng thời động viên cô sớm hồi phục sức khỏe. Không ít người bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hành trình chống chọi bệnh tật của nữ TikToker ở độ tuổi còn rất trẻ.

Những hình ảnh mới cho thấy Đan Thy đã cạo tóc để phục vụ quá trình điều trị. Dù ngoại hình có nhiều thay đổi, cô vẫn thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe với người theo dõi.

TikToker Đan Thy đón sinh nhật trong bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong, Instagram Đan Thy.

Thông tin Đan Thy mắc ung thư máu thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội trong thời gian qua. Theo Vietnamnet, video chia sẻ bệnh tình của cô đạt hơn 20 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải.

"Tôi nói bị ung thư máu mà không ai tin. Ở tuổi 23 đáng lẽ phải đi du lịch, đi chơi với bạn bè thì lại mắc bệnh", cô chia sẻ trong video đăng tải trên TikTok cá nhân.

Nữ TikToker cho biết bản thân từng có nhiều thói quen sinh hoạt chưa khoa học như thức khuya, ít uống nước lọc và sử dụng nhiều đồ uống có đường.

Theo Đan Thy, việc công khai câu chuyện sức khỏe không phải để than thở mà muốn nhắc mọi người quan tâm hơn đến cơ thể và các dấu hiệu bất thường.

Sau đó, Đan Thy đăng tải video cạo trọc đầu để chuẩn bị bước vào quá trình điều trị. Theo Znews, trong đoạn video, nữ TikToker giữ thái độ bình tĩnh khi đối diện với những thay đổi về ngoại hình. Hình ảnh này nhận được nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng.

"Mọc lẹ để chị còn nối tóc cưng ơi", Đan Thy viết khi chia sẻ khoảnh khắc cạo đầu trên mạng xã hội.

Đan Thy tên thật là Bùi Đan Thy, sinh năm 2003. Cô nổi tiếng trên TikTok với các video biến hình, trang điểm và nội dung giải trí dành cho giới trẻ.