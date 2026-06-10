Kinh Quốc cùng nhiều sao phim ‘Hướng nghiệp’ hiện tại thế nào?

“Hướng nghiệp” giúp nhiều diễn viên ghi dấu ấn. Sau hơn 20 năm, cuộc sống của họ có nhiều thay đổi.

“Hướng nghiệp” là bộ phim ra mắt năm 2004, xoay quanh bảy người bạn trẻ gồm Tri, Khoa, Sơn, Trọng, Thư, Nương và Thuần trên hành trình lập nghiệp, tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc. Thành công của bộ phim góp phần đưa nhiều gương mặt như Kinh Quốc, Lê Khánh, Trí Quang, Tiết Cương và Như Phúc đến gần hơn với khán giả.

Kinh Quốc vẫn hoạt động nghệ thuật, vướng tin đồn tái hôn

Kinh Quốc là một trong những gương mặt nổi bật nhất của “Hướng nghiệp”. Theo Dân Việt, trong phim, anh đóng vai Tri là chàng trai dám nghĩ dám làm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để theo đuổi hướng đi mới trong công việc. Vai diễn giúp Kinh Quốc giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại HTV Awards 2007.

Sau thành công của “Hướng nghiệp”, anh tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh. Năm 2014, Kinh Quốc góp mặt trong bộ phim “Scandal 2: Bí mật thảm đỏ”. Những năm gần đây, nam diễn viên chuyển hướng sang sản xuất phim ngắn, đồng thời thực hiện các nội dung về du lịch và ẩm thực trên nền tảng số.

Kinh Quốc. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.

Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh được cho là đám cưới lần thứ ba của Kinh Quốc. Tuy nhiên, khi được Vietnamnet liên hệ, nam diễn viên từ chối chia sẻ và cho biết: “Tôi biết bạn liên hệ vì lý do gì rồi. Tôi không muốn vụ này rùm beng lên con sẽ buồn”.

Như Phúc dành phần lớn thời gian cho gia đình

Trong “Hướng nghiệp”, Như Phúc đảm nhận vai Nương cá tính, có một mối tình đẹp với Tri. Theo Znews, sau thành công của bộ phim, cô được đạo diễn Vũ Trường Khoa giao vai chính trong “Vòng xoáy tình yêu”, tác phẩm giúp tên tuổi nữ diễn viên được chú ý hơn trên màn ảnh nhỏ.

Như Phúc trong "Hướng nghiệp". Ảnh: Znews.

Nhiều năm qua, Như Phúc rời xa nghệ thuật. Chia sẻ với Vietnamnet năm 2019, nữ diễn viên cho biết phần lớn thời gian hiện nay dành cho gia đình và bốn người con.

Như Phúc tâm sự: “Tuổi tôi không còn trẻ để có thể hoạt động showbiz năng nổ như trước. Rồi nghĩ đến chuyện bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, cần có mình bên cạnh, tôi lại càng chùn bước. Dù lửa nghề trong tôi vẫn hệt như thời trẻ nhưng đôi khi có những việc trong cuộc sống tác động khiến bản thân mình cũng không tự chủ được”.

Như Phúc ở hiện tại. Ảnh: FB Như Phúc.

Tiết Cương viên mãn bên tổ ấm nhỏ

Tiết Cương ghi dấu ấn với vai luật sư Trọng mưu mô trong “Hướng nghiệp”. Theo Znews, đây là vai diễn đáng nhớ nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp của anh. Sau bộ phim, nam diễn viên tiếp tục tham gia các dự án như “Vật chứng mong manh”, “Mùi ngò gai”, “Cô nàng bất đắc dĩ” và nhiều phần của series điện ảnh “Lật mặt”.

Những năm gần đây, Tiết Cương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Năm 2022, nam diễn viên kết hôn với Ngọc Thưởng khi bước sang tuổi 50. Chuyện tình chênh lệch 26 tuổi của cặp đôi từng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Đến năm 2025, Tiết Cương đón con trai đầu lòng. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên vợ và con trai.

Tiết Cương - Ngọc Thưởng. Ảnh: FB Ngọc Thưởng.

Trí Quang vẫn gắn bó với sân khấu

Trong “Hướng nghiệp”, Trí Quang vào vai Sơn, chàng trai lãng tử được nhiều khán giả yêu thích.

Theo Znews, dù tốt nghiệp ngành kinh tế, anh quyết định theo đuổi nghệ thuật và tiếp tục ghi dấu ấn qua các phim như “Ngã rẽ cuộc đời”, “Vết sẹo” cùng nhiều dự án truyền hình khác.

Bên cạnh phim ảnh, Trí Quang còn hoạt động ở lĩnh vực sân khấu. Vai Tư Nhớ trong vở “Nửa đời ngơ ngác” là một trong những dấu ấn đáng chú ý của anh. Hiện nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và theo đuổi đam mê ca hát.

Trí Quang kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Trí Quang.

Lê Khánh giữ sức hút sau hơn 20 năm làm nghề

Trong “Hướng nghiệp”, Lê Khánh đảm nhận vai Thư. Sau thành công của bộ phim, cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu và màn ảnh Việt.

Chỉ trong khoảng hai năm gần đây, Lê Khánh liên tiếp tham gia 5 dự án điện ảnh với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Nữ diễn viên thử sức từ vai thầy cúng trong phim kinh dị đến các nhân vật mang màu sắc đời thường, gia đình.

Lê Khánh chia sẻ trên Vietnamnet, hiện tại, cô có một danh sách dự định dài cho bản thân. Cô đang xây dựng kênh TikTok để kể những câu chuyện gần gũi hơn với người hâm mộ; học thanh nhạc với mong muốn tự ra album cá nhân; học vẽ như một cách giải tỏa căng thẳng và "tô màu" cho cuộc sống và tập yoga để chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh sự nghiệp, Lê Khánh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên diễn viên Tuấn Khải. Cặp đôi hiện có hai con trai. Gần đây, theo Vietnamnet, nữ diễn viên từng tái phát chứng rối loạn lo âu sau thời gian dài điều trị. Cô cho biết luôn nhận được sự động viên và hỗ trợ từ chồng trong giai đoạn khó khăn.

Tổ ấm của Lê Khánh. Ảnh: Phụ Nữ Thủ Đô.