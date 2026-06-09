MONO thay đổi thế nào kể từ ngày nối gót Sơn Tùng M-TP vào showbiz?

MONO từng bước tạo dựng dấu ấn riêng bằng khả năng trình diễn, sự đa dạng trong âm nhạc và những dự án được đầu tư chỉn chu sau gần 4 năm hoạt động.

Trên trang cá nhân, MONO vừa chia sẻ đã có hàng nghìn khán giả đăng ký nhận thông tin về album thứ hai chỉ trong thời gian ngắn. Con số này phần nào phản ánh sự quan tâm của người hâm mộ dành cho nam ca sĩ kể từ ngày anh ra mắt.

MONO cho biết sẽ phản hồi người hâm mộ qua email và hé lộ thêm những thông tin liên quan đến album sắp phát hành. Nam ca sĩ viết: "MONO và những thanh âm của MONO sẽ sớm quay lại". Việc chuẩn bị ra mắt album thứ hai cũng là dịp để nhìn lại hành trình phát triển của anh kể từ khi bước chân vào Vpop năm 2022.

MONO sắp ra mắt album thứ hai. Ảnh: FB MONO.

Từ hiện tượng của "Waiting for you" đến nghệ sĩ có lượng khán giả riêng

MONO tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, em trai ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Theo Vietnamnet, nam ca sĩ chính thức ra mắt khán giả vào năm 2022 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt mới được chú ý của làng nhạc Việt.

Thay vì phát hành các đĩa đơn riêng lẻ, MONO lựa chọn giới thiệu bản thân bằng album đầu tay "22". Theo Znews, dự án theo đuổi màu sắc R&B và hip-hop hiện đại, được sản xuất bởi Onionn - nhà sản xuất từng có nhiều năm cộng tác với Sơn Tùng M-TP. Album được xây dựng theo concept xuyên suốt và được đánh giá là một trong những album debut đáng chú ý của Vpop năm 2022.

Điểm nhấn lớn nhất của dự án là ca khúc "Waiting for you". Hiện phiên bản audio của bài hát đã đạt hơn 125 triệu lượt xem trên YouTube. Thành công của ca khúc giúp MONO sở hữu bản hit lớn ngay trong năm đầu hoạt động, tạo nền tảng cho những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Dấu ấn của album đầu tay cũng giúp MONO ghi dấu tại nhiều giải thưởng âm nhạc. Nam ca sĩ giành giải Gương mặt xuất sắc và Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2022, đồng thời được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm tại Giải Cống hiến 2023.

Những thành công ban đầu giúp MONO duy trì sức hút với khán giả trẻ và tạo nền tảng cho cộng đồng người hâm mộ phát triển trong những năm tiếp theo. Nếu "Waiting for you" giúp MONO được biết đến rộng rãi, những năm sau đó lại là giai đoạn nam ca sĩ chứng minh sức hút của mình không chỉ đến từ một ca khúc thành công. Việc hàng nghìn khán giả đăng ký nhận thông tin về album mới phần nào cho thấy sức hút của MONO trước thời điểm trở lại với dự án dài hơi tiếp theo.

Từ ca sĩ trẻ đến nghệ sĩ trình diễn

Một trong những thay đổi rõ nét nhất của MONO nằm ở khả năng biểu diễn.

Theo Vietnamnet, sức hút của nam ca sĩ ngày càng được khẳng định thông qua các sân khấu trực tiếp. Màn trình diễn tại chung kết Miss Grand Vietnam 2022 là một trong những dấu mốc đáng chú ý khi MONO cho thấy khả năng làm chủ sân khấu, kết hợp giữa hát live, vũ đạo và tương tác với khán giả.

Qua gần 4 năm hoạt động, khả năng trình diễn dần trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của MONO. Nam ca sĩ thường xuyên góp mặt tại các lễ hội âm nhạc, chương trình giải trí và sự kiện quy mô lớn, ghi dấu bằng nguồn năng lượng dồi dào cùng sự đầu tư cho vũ đạo.

Nếu ở giai đoạn đầu công chúng nhớ đến MONO qua các sản phẩm trực tuyến, hiện nay sân khấu là nơi nam ca sĩ thể hiện rõ cá tính nghệ thuật và khả năng kết nối với khán giả.

Không lặp lại thành công của "Waiting for you"

Sau khi sở hữu một bản hit lớn ngay trong giai đoạn đầu sự nghiệp, nhiều nghệ sĩ thường lựa chọn tiếp tục khai thác công thức quen thuộc. MONO lại đi theo hướng khác.

Theo Tiền Phong, từ cuối năm 2023 đến năm 2025, nam ca sĩ liên tục phát hành các MV như "Em xinh", "Open Your Eyes", "Youngs", "Đi tìm tình yêu", "Chăm hoa" và "Ôm em thật lâu". Điều đáng chú ý là các sản phẩm không đi theo một công thức cố định mà cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của MONO.

"Đi tìm tình yêu" khai thác chất liệu funk giàu năng lượng, trong khi "Chăm hoa" mang màu sắc R&B hiện đại. Đến "Ôm em thật lâu", MONO lại lựa chọn một bản tình ca chậm rãi, giàu cảm xúc và thiên về kể chuyện.

Sự thay đổi này cho thấy nam ca sĩ không muốn gắn mình với hình ảnh của một nghệ sĩ chỉ thành công nhờ một bản hit. Thay vào đó, anh liên tục thử nghiệm để mở rộng giới hạn sáng tạo và tìm kiếm những hướng đi mới trong âm nhạc.

Bên cạnh âm nhạc, những MV gần đây cũng cho thấy MONO ngày càng chú trọng yếu tố kể chuyện và hình ảnh. Nam ca sĩ đầu tư nhiều hơn cho concept, tạo hình và nội dung thay vì chỉ tập trung vào phần âm nhạc.

Đơn cử, MV "Ôm em thật lâu" được xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh với phần hóa trang, bối cảnh và diễn xuất được chăm chút kỹ lưỡng. MONO vào vai nhân vật trải dài từ tuổi trẻ đến tuổi già, cho thấy nỗ lực mở rộng khả năng biểu đạt trong các sản phẩm âm nhạc.

Ảnh: FB MONO.

Từng bước định hình bản sắc riêng

Bên cạnh những thay đổi trong âm nhạc và trình diễn, MONO cũng từng bước xây dựng hình ảnh riêng trong lòng công chúng.

Việc là em trai Sơn Tùng M-TP giúp nam ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý ngay từ khi ra mắt. Tuy nhiên, những năm qua, các cuộc thảo luận về MONO ngày càng tập trung vào sản phẩm âm nhạc, khả năng trình diễn và những dự án cá nhân thay vì xuất thân của anh.

Thường xuyên biểu diễn trên sân khấu, cùng việc duy trì hoạt động âm nhạc liên tục, giúp MONO từng bước tạo dựng vị trí riêng trong Vpop. Từ một tân binh gây chú ý bởi bản hit đầu tay, nam ca sĩ dần được nhìn nhận như một nghệ sĩ trẻ theo đuổi định hướng riêng về âm nhạc và hình ảnh.

MONO bên anh trai. Ảnh: FB MONO.

Nếu những năm đầu sự nghiệp, MONO thường được nhắc đến cùng danh xưng em trai Sơn Tùng M-TP, thì hiện nay anh được nhớ đến nhiều hơn qua các sản phẩm âm nhạc, khả năng trình diễn và những dự án cá nhân. Đây có lẽ là thay đổi rõ nhất trong hành trình của MONO kể từ ngày bước vào showbiz.

Sau album "22", người hâm mộ đã chờ đợi khá lâu để được chứng kiến một dự án dài hơi tiếp theo từ MONO.

Việc nam ca sĩ xác nhận album thứ hai đang trong quá trình hoàn thiện vì thế nhận được sự chú ý. Đây không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại mà còn là cơ hội để anh cho thấy những bước tiến mới trong sự nghiệp.