Nghệ An triệt xóa ổ nhóm ‘đạo chích’ liên tỉnh

Vừa ra tù Nguyễn Thế Phúc đã móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây trộm cắp tài sản liên tỉnh, chứa chấp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Ngày 23/10, thông tin từ Công an xã Hợp Minh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa ổ nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Đây là ổ nhóm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa do đối tượng Nguyễn Thế Phúc (SN 2006, trú xã Văn Kiều, Nghệ An) cầm đầu. Hiện, cơ quan Công an bắt giữ 5 đối tượng có hành vi “Trộm cắp tài sản”; “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Phúc vừa chấp hành xong án phạt tù được một thời gian ngắn lại “ngựa quen đường cũ”. Phúc móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản và tiêu thụ tài sản. Nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở các địa bàn xã Hợp Minh, huyện Yên Thành (cũ), TP Vinh (cũ) và huyện Diễn Châu (cũ).

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt thông tin địa bàn, Công an xã Hợp Minh đã thu thập thông tin về đường dây trộm cắp tài sản này. Ngày 15/10, Công an xã Hợp Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Phúc khi đối tượng đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Quá trình đấu tranh làm rõ, Phúc khai nhận đối tượng đến các khu chung cư, dãy trọ, bệnh viện..., lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện để trộm cắp tài sản. Đối tượng này đã cùng với đồng bọn thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản. Số tiền bán các tài sản do trộm cắp, các đối tượng đã chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Hợp Minh bắt giữ thêm 4 đối tượng, trong đó: Nguyễn Văn Thành (2005, trú xã Hợp Minh, Nghệ An), là đối tượng cùng Phúc thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy; Thái Văn Nhân (2008, trú xã Hợp Minh) về hành vi: “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Xuân Tuân (2004) và Nguyễn Tiên Anh (1999, cùng trú xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tang vật thu giữ gồm 5 chiếc xe máy, 1 ĐTDĐ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

