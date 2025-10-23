Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nghệ An triệt xóa ổ nhóm ‘đạo chích’ liên tỉnh

Vừa ra tù Nguyễn Thế Phúc đã móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây trộm cắp tài sản liên tỉnh, chứa chấp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Thanh Hà

Ngày 23/10, thông tin từ Công an xã Hợp Minh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa ổ nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Đây là ổ nhóm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa do đối tượng Nguyễn Thế Phúc (SN 2006, trú xã Văn Kiều, Nghệ An) cầm đầu. Hiện, cơ quan Công an bắt giữ 5 đối tượng có hành vi “Trộm cắp tài sản”; “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

89-5-1.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Phúc vừa chấp hành xong án phạt tù được một thời gian ngắn lại “ngựa quen đường cũ”. Phúc móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây trộm cắp tài sản, chứa chấp tài sản và tiêu thụ tài sản. Nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở các địa bàn xã Hợp Minh, huyện Yên Thành (cũ), TP Vinh (cũ) và huyện Diễn Châu (cũ).

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt thông tin địa bàn, Công an xã Hợp Minh đã thu thập thông tin về đường dây trộm cắp tài sản này. Ngày 15/10, Công an xã Hợp Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Phúc khi đối tượng đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Quá trình đấu tranh làm rõ, Phúc khai nhận đối tượng đến các khu chung cư, dãy trọ, bệnh viện..., lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện để trộm cắp tài sản. Đối tượng này đã cùng với đồng bọn thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản. Số tiền bán các tài sản do trộm cắp, các đối tượng đã chia nhau để tiêu xài cá nhân.

89-1-1.jpg
Nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy ở các địa bàn xã Hợp Minh, huyện Yên Thành (cũ), TP Vinh (cũ) và huyện Diễn Châu (cũ).

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Hợp Minh bắt giữ thêm 4 đối tượng, trong đó: Nguyễn Văn Thành (2005, trú xã Hợp Minh, Nghệ An), là đối tượng cùng Phúc thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy; Thái Văn Nhân (2008, trú xã Hợp Minh) về hành vi: “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Xuân Tuân (2004) và Nguyễn Tiên Anh (1999, cùng trú xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tang vật thu giữ gồm 5 chiếc xe máy, 1 ĐTDĐ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt nhóm chuyên trộm xe máy:

(Nguồn: THĐT)
#Nghệ An #triệt xóa #trộm cắp #tài sản #Công an #liên tỉnh

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng đang hưởng án treo đi trộm cắp tài sản ở bệnh viện

Thèn Văn Lợi hiện đang thi hành án phạt tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng lại đi trộm cắp tài sản ở bệnh viện.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây, Công an xã Việt Lâm tiếp nhận tin báo của anh Ban Văn Thiêm - Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng cơ sở 2 (thôn Chung, xã Việt Lâm) về việc bị mất 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL tại phòng ngủ tầng 2 của bệnh viện.

capture.jpg
Đối tượng Thèn Văn Lợi cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nam thanh niên gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy ở Hải Phòng


Ngày 13/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Gia Viên vừa điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy.

capture-4719.png
Đối tượng Vũ Ngọc Bảo Phong cùng tang vật.

Trước đó, ngày 20/9, chị N.T.T, sinh năm 2007, nơi ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng đến Công an phường Gia Viên trình báo về việc trước đó, hồi 22h ngày 19/9/2025, chị N.T.T để 1 xe máy Honda Vision BKS: 29X1 – 094.23 tại khu vực công viên trước sảnh tòa nhà chung cư Hoàng Huy HH4, phường Gia Viên, Hải Phòng. Đến khoảng 10h ngày 20/9/2025, chị N.T.T xuống lấy xe thì phát hiện xe đã bị mất.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng 'cõng' nhiều tiền án vẫn hành nghề trộm cắp ở Nghệ An

Nhắm đến các hộ gia đình có điều kiện kinh tế ở khu vực vắng vẻ, trong 2 ngày Long và Vương đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều địa phương ở Nghệ An.

Ngày 6/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố nhóm 2 đối tượng Nguyễn Hữu Long (SN 1995), trú tại phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Như Vương (SN 1998), trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản.

images2044410-1-2.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới