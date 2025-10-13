Bắt giữ nam thanh niên gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy ở Hải Phòng

Ngày 13/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Gia Viên vừa điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy.

Đối tượng Vũ Ngọc Bảo Phong cùng tang vật.

Trước đó, ngày 20/9, chị N.T.T, sinh năm 2007, nơi ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng đến Công an phường Gia Viên trình báo về việc trước đó, hồi 22h ngày 19/9/2025, chị N.T.T để 1 xe máy Honda Vision BKS: 29X1 – 094.23 tại khu vực công viên trước sảnh tòa nhà chung cư Hoàng Huy HH4, phường Gia Viên, Hải Phòng. Đến khoảng 10h ngày 20/9/2025, chị N.T.T xuống lấy xe thì phát hiện xe đã bị mất.

Khi nhận được thông tin, Công an phường Gia Viên khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an phường Gia Viên bắt giữ Vũ Ngọc Bảo Phong, sinh năm 1999, hiện trú tại: Số 9/28/109 Trại Lẻ, Lê Chân, Hải Phòng về hành vi trộm cắp xe mô tô BKS: 29X1 – 094.23.

Qua điều tra mở rộng án, Vũ Ngọc Bảo Phong khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn phường Gia Viên, Hải Phòng. Công an phường Gia Viên cũng đã thu giữ tang vật gồm: 1 xe máy Honda Vision BKS: 29X1-094.23; 1 xe máy Honda Airblade, BKS: 15D1-28246; 1 xe máy Honda Airblade, BKS: 15B4- 14617.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hải Phòng, ba chiếc xe máy bị Phong trộm cắp nói trên có tổng giá trị là khoảng 61 triệu đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Vũ Ngọc Bảo Phong về tội trộm cắp tài sản.

