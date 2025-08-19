Hà Nội

Xã hội

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là điểm cầu Lễ khánh thành 250 dự án toàn quốc

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là điểm cầu trực tiếp trong Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên toàn quốc diễn ra vào sáng 19/8.

Thanh Hà

Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ở phường Vinh Hưng vừa được Thủ tướng Chính phủ chọn làm điểm cầu trực tiếp trong Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm, tiêu biểu trên toàn quốc, dự kiến diễn ra sáng 19/8.

Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, là sự kiện chính trị - kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

image.jpg
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là điểm cầu trực tiếp trong Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án toàn quốc.

Theo dự kiến chương trình, tại điểm cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An sẽ phát biểu và truyền hình trực tiếp.

Đây là dự án có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, với quy mô 1.000 giường bệnh, được xếp vào dự án nhóm A, công trình cấp 1, thuộc dự án trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ và là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh khánh thành Dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 8 công trình khác sẽ có lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân phát biểu, trong đó, 4 công trình khánh thành gồm: Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Điểm cầu trung tâm) thuộc lĩnh vực văn hóa, tại Hà Nội; Nhà máy Điện gió Hải Anh thuộc lĩnh vực công nghiệp tại Quảng Trị; Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina (HD Bank) thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh; Cầu Rạch Miễu 2 thuộc lĩnh vực giao thông tại tỉnh Đồng Tháp.

image-1.jpg
Việc chuyển toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh sang cơ sở mới đánh dấu bước phát triển quan trọng của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trong lộ trình hiện đại hóa hệ thống y tế tuyến khu vực.

4 công trình, dự án khởi công gồm: Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu ở Hà Nội; Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình thuộc lĩnh vực giao thông tại tỉnh Bắc Ninh; Khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn, phục vụ cho Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc tỉnh Ninh Bình; 3 công trình, dự án (Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước; Dự án đường giao thông Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai; Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai) do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực giao thông tại tỉnh Cà Mau.

Chương trình dự kiến khép lại lúc 11h sau khi Thủ tướng Chính phủ phát biểu và nghi thức cắt băng khánh thành, khởi công đồng loạt các dự án được thực hiện.

Sự kiện được đánh giá là một dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, ghi dấu một mốc son trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, đồng thời, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường kết nối vùng, miền, góp phần đạt tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và hướng tới tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo; tạo việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.

