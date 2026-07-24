Ngày 24/7, Bắc Bộ vào đợt mưa lớn, 7 tỉnh hứng mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 24/7/2026, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông mạnh lên thành bão.Trên đất liền, Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn. Trung Bộ nắng nóng cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần, từ đêm 23 đến ngày 25/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to kèm giông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40-100mm, một số nơi có thể vượt 150mm.

Trọng tâm mưa lớn lần này tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Miền Bắc mưa lớn diện rộng. Ảnh: Hoàng Minh

Từ chiều tối 24 đến ngày 25/7, Thanh Hóa cũng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa với cường độ lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ. Từ đêm 25/7, mưa lớn tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/7, sáng có mưa rào, giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-15mm, có nơi trên 40mm; trưa và chiều nhiều mây, có lúc mưa; nhiệt độ cao nhất giảm nhiều, còn ở mức 29-31 độ.

Đêm 24-25/7, thành phố tiếp tục mưa rào, giông rải rác vào đêm và sáng; ban ngày có lúc giảm mây, hửng nắng. Từ đêm 25-27/7, mưa giảm, Hà Nội phổ biến ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Ngoài ra, ngày 24/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa kèm giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, một số nơi có thể mưa to đến rất to trên 80mm/24 giờ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Cũng trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng đêm nay, rạng sáng mai (thứ Bảy), bão đi vào khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông. Khả năng cao (khoảng 80%) bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong ngày 26/7 (Chủ nhật) và ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Dự báo thời tiết ngày 24/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, riêng Thanh Hóa có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.