Cháy lớn tại nhà hàng Heo quay Đức Huy ở Hà Nội

Khoảng 16h30 ngày 13/8, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại Nhà hàng Heo quay Đức Huy, gần ngã ba Lê Văn Lương – phố Hoàng Ngân, Hà Nội.

Theo ghi nhận ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm một khu vực rộng và có thể quan sát từ khoảng cách khá xa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường, triển khai phương tiện và nhân lực để tiếp cận, khống chế đám cháy.

Nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh cắt từ clip.

Đến khoảng 17h15', đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy, đồng thời phong tỏa và phân luồng giao thông quanh khu vực.

Do nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc, giao thông qua khu vực xảy ra cháy bị ùn ứ. Đường Hoàng Ngân hiện được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn.

Được biết, Nhà hàng Heo quay Đức Huy mới đi vào hoạt động trong thời gian chưa lâu. Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về người, tài sản chưa được cơ quan chức năng công bố.

Người dân được khuyến cáo chủ động tránh di chuyển vào khu vực hiện trường, không tập trung đông người, đồng thời nhường đường cho xe chữa cháy và các phương tiện làm nhiệm vụ.

Thông tin về vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục cập nhật.