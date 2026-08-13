Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy lớn tại nhà hàng Heo quay Đức Huy ở Hà Nội

Khoảng 16h30 ngày 13/8, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại Nhà hàng Heo quay Đức Huy, gần ngã ba Lê Văn Lương – phố Hoàng Ngân, Hà Nội.

Thiên Tuấn

Theo ghi nhận ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm một khu vực rộng và có thể quan sát từ khoảng cách khá xa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường, triển khai phương tiện và nhân lực để tiếp cận, khống chế đám cháy.

chay-nha-hang-5.jpg
Nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh cắt từ clip.

Đến khoảng 17h15', đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy, đồng thời phong tỏa và phân luồng giao thông quanh khu vực.

Do nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc, giao thông qua khu vực xảy ra cháy bị ùn ứ. Đường Hoàng Ngân hiện được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn.

Được biết, Nhà hàng Heo quay Đức Huy mới đi vào hoạt động trong thời gian chưa lâu. Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về người, tài sản chưa được cơ quan chức năng công bố.

Người dân được khuyến cáo chủ động tránh di chuyển vào khu vực hiện trường, không tập trung đông người, đồng thời nhường đường cho xe chữa cháy và các phương tiện làm nhiệm vụ.

Thông tin về vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục cập nhật.

Mời quý độc giả xem video: Vụ cháy ở quán heo quay Đức Huy. CLip: Mạng xã hội.
#heo quay #đức huy #hà nội #hoả hoạn #cháy nhà hàng

Bài liên quan

Cháy lớn tại nhà hàng bò tơ quán mộc ở Mỹ Đình

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại quán bò tơ quán mộc ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoảng 16h45' ngày 3/4, nhà hàng bò tơ quán mộc ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy bốc lên dữ dội với cột khói nghi ngút.
Chay lon tai nha hang bo to quan moc o My Dinh
 Lực lượng PCCC cứu hoả tại hiện trường.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Ngày 9/8, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Kinh Bắc Thăng Long tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án CC và CNCH và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại Toà nhà Kinh Bắc Thăng Long.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Ngày 9/8, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Kinh Bắc Thăng Long tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án CC và CNCH và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại Toà nhà Kinh Bắc Thăng Long.