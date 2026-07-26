Năng lực thi công của Công ty Hồng Hà Vina tại TP HCM: Dấu hỏi trách nhiệm giải trình [Kỳ 3]

Công ty Hồng Hà Vina chỉ đăng ký 5 nhân sự hữu cơ nhưng cùng lúc thi công 4 dự án hơn 14,6 tỷ đồng tại phường Đông Hưng Thuận và Trung Mỹ Tây TP HCM. Dư luận đặt dấu hỏi lớn về năng lực thực tế, nguy cơ chuyển nhượng thầu và trách nhiệm hậu kiểm của các chủ đầu tư.

Theo tài liệu thu thập của Báo Tri thức và Cuộc sống, hồ sơ năng lực thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina đang bộc lộ những điểm nghẽn về mặt logic và số học. Quá trình bóc tách dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này sở hữu một lịch sử trúng thầu đồ sộ, với tỷ lệ thắng thầu đạt mức 89,21%. Cụ thể, trong tổng số 102 gói thầu đã tham gia, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina được xướng tên trúng thầu tới 91 gói, tổng giá trị ghi nhận lên tới hơn 55,1 tỷ đồng.

Năng lực nhân sự gánh 4 công trường thi công song song

Khi đi sâu rà soát năng lực doanh nghiệp do ông Đặng Thanh Bằng làm người đại diện theo pháp luật, một bức tranh hoàn toàn đối lập hiện ra. Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ kê khai trên mạng đấu thầu cho thấy, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina đăng ký quy mô nhân sự hữu cơ vô cùng mỏng. Nghịch lý bắt đầu bộc phát mạnh mẽ vào thời điểm tháng 6/2026, khi doanh nghiệp có nhân sự đăng ký hạn chế liên tiếp ký hợp đồng triển khai đồng thời 4 dự án xây lắp hạ tầng công ích quy mô lớn trên địa bàn hai phường Đông Hưng Thuận và Trung Mỹ Tây thuộc TP HCM.

Bằng chứng số liệu từ các quyết định phê duyệt và biên bản mở thầu ghi nhận 4 đại dự án đang được Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina thi công song song bao gồm:

Thứ nhất, Gói thầu Sửa chữa, Cải tạo Văn phòng khu phố phường Đông Hưng Thuận: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 93/QĐ-VP ngày 02/06/2026 do ông Lê Duy Giáp, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Đông Hưng Thuận ký, ghi nhận giá trúng thầu là 1.643.893.766 đồng.

Thứ hai, Gói thầu Sửa chữa, thay thế bảng tên đường, hẻm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 115/QĐ-QLDA ngày 30/06/2026 do ông Phan Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây ký ban hành, ghi nhận giá trúng thầu là 4.264.786.386 đồng.

Thứ ba, Gói thầu Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sơn Ca 4: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 94/QĐ-QLDA ngày 23/06/2026 cũng do ông Phan Cường ký xác nhận, với giá trúng thầu là 4.331.969.661 đồng.

Thứ tư, Gói thầu Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang Cơ: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 95/QĐ-QLDA ngày 23/06/2026 do ông Phan Cường ký, ghi nhận giá trúng thầu là 4.372.628.593 đồng.

Nguồn: MSC

Tổng trị giá của 4 công trường thi công đồng loạt này vượt mốc 14,6 tỷ đồng. Bài toán năng lực được đặt ra: Với quy mô đăng ký hữu cơ mỏng chỉ 5 nhân sự, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina làm cách nào để phân bổ đầy đủ lực lượng nhân sự chủ chốt túc trực tại 4 công trường khác biệt về không gian địa lý?

Theo quy định nghiêm ngặt của pháp luật xây dựng, mỗi công trình bắt buộc phải có ít nhất một Chỉ huy trưởng công trường, đội ngũ cán bộ giám sát an toàn lao động, cán bộ kỹ thuật và lực lượng nhân công trực tiếp thi công. Sự việc đòi hỏi vai trò giám sát, hậu kiểm khắt khe từ phía Chủ đầu tư để loại trừ nguy cơ mượn danh nhân sự ảo để vượt qua khâu chấm thầu, hoặc có dấu hiệu chuyển nhượng phần lớn khối lượng công việc cho các đội thợ bên ngoài thi công trái phép.

Trách nhiệm giải trình trong mô hình hành chính mới

Đánh giá về vấn đề dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập - Đoàn Luật sư TP HCM phân tích, sự việc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina không còn là câu chuyện năng lực của một doanh nghiệp đơn lẻ, mà nó phản ánh trực tiếp lỗ hổng trong khâu thẩm định và hậu kiểm của các chủ đầu tư. Luật sư Nguyễn Văn Lập nhấn mạnh, từ ngày 01/07/2025, cả nước đã chính thức bước vào kỷ nguyên quản lý hành chính mới theo mô hình tinh gọn 2 cấp (Cấp Tỉnh và Cấp Xã), bãi bỏ hoàn toàn cấp trung gian. Sự tinh gọn này trao quyền tự chủ tài chính và quyền tự quyết rất lớn cho chính quyền cấp cơ sở. Tuy nhiên, quyền lực phân cấp càng rộng thì cơ chế giám sát ngược và trách nhiệm giải trình pháp lý cá nhân lại càng phải khắt khe.

Theo phân tích của Luật sư, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiêm ngặt việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả và cá nhân hóa trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư. Việc Tổ chuyên gia chấm đạt cho một bộ hồ sơ năng lực của nhà thầu có quy mô nhân sự hữu cơ cực kỳ mỏng manh (chỉ đăng ký 5 nhân viên hữu cơ trên hệ thống) nhưng liên tiếp gánh vác hàng chục tỷ đồng thi công xây lắp cùng một thời điểm là một điểm nghẽn nghiêm trọng cần thanh tra làm rõ. Dưới lăng kính pháp lý, các cơ quan chức năng cần thiết phải thực hiện kiểm tra chéo nhật ký thi công thực tế tại hiện trường, rà soát hợp đồng lao động, đối chiếu sổ bảo hiểm xã hội của đội ngũ kỹ sư và dòng tiền thanh toán thực tế để xác minh có hay không hành vi sử dụng nhân sự chủ chốt ảo "trên giấy" nhằm đối phó khi chấm thầu, bảo đảm tính nghiêm minh tuyệt đối của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Từ những dữ liệu nguyên bản thu thập được, bài toán trách nhiệm quản lý dòng vốn đầu tư công được quy chiếu trực tiếp về các Chủ đầu tư. Tại các gói thầu nêu trên, trách nhiệm giải trình trực tiếp thuộc về ông Lê Duy Giáp, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Đông Hưng Thuận, cùng ông Phan Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây.

Tiến trình ra quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của người đứng đầu các đơn vị này ghi nhận rõ:

Quyết định phê duyệt số 93/QĐ-VP ngày 02/06/2026 do ông Lê Duy Giáp ký ban hành, phê duyệt Hồng Hà Vina trúng thầu gói thầu Xây lắp tại phường Đông Hưng Thuận với giá 1.643.893.766 đồng.

Quyết định phê duyệt số 115/QĐ-QLDA ngày 30/06/2026 do ông Phan Cường ký ban hành, phê duyệt Liên danh Hồng Hà Vina + Phú An Khang trúng thầu gói sửa chữa bảng tên đường tại phường Trung Mỹ Tây với giá 4.264.786.386 đồng.

Quyết định phê duyệt số 94/QĐ-QLDA ngày 23/06/2026 do ông Phan Cường ký ban hành, phê duyệt Hồng Hà Vina trúng thầu gói cải tạo trường Mầm non Sơn Ca 4 với giá 4.331.969.661 đồng.

Quyết định phê duyệt số 95/QĐ-QLDA ngày 23/06/2026 do ông Phan Cường ký ban hành, phê duyệt Hồng Hà Vina trúng thầu gói cải tạo Trường Tiểu học Trần Quang Cơ với giá 4.372.628.593 đồng.

Với tổng giá trị các công trường thi công đồng loạt vượt mốc 14,6 tỷ đồng, việc nhà thầu thi công có đảm bảo đúng thành phần nhân sự chủ chốt trực tiếp giám sát, thi công tại công trường như cam kết điện tử hay không, chất lượng công trình dân dụng công ích và trường học cho học sinh có bị ảnh hưởng bởi việc dàn trải năng lực hay không, là những câu hỏi bắt buộc người đứng đầu cơ quan phê duyệt kết quả thầu phải trả lời minh bạch, sòng phẳng trước các cơ quan chức năng và dư luận xã hội.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.