Nam thiếu niên bị dụ dỗ sang Campuchia với lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”

Nạn nhân cho biết, có quen một người qua mạng xã hội, người này đã lôi kéo cháu sang Campuchia lao động với lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”.

Ngày 26/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an xã Thanh Miện vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công một thanh niên đang di chuyển trên xe khách sang Campuchia để lao động với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Phạm Đình An tại cơ quan công an.

Cụ thể, vào hồi 22h30 ngày 24/8, Công an xã Thanh Miện (TP Hải Phòng) nhận được tin trình báo từ anh Nguyễn Đức Hảo (làm lái xe khách tuyến Quảng Ninh - Bến Trại) phát hiện và đưa cháu Phạm Đình An (SN 2009, trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) về trụ sở công an xã Thanh Miện sau khi nhận thấy cháu có dấu hiệu bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ sang Campuchia lao động.

Tại cơ quan công an, cháu Phạm Đình An cho biết có quen một người qua mạng xã hội, người này đã lôi kéo cháu sang Campuchia lao động với lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Sau đó, cháu An đã bắt xe khách đi theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo mà không hề hay biết về những rủi ro tiềm ẩn.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an xã Thanh Miện đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, giải thích thấu đáo giúp cháu Phạm Đình An hiểu rõ về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, cảnh báo về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.

Sau khi cháu An đã nhận thức được cạm bẫy nguy hiểm, Công an xã Thanh Miện đã liên hệ và bàn giao cháu An về với gia đình an toàn. Một cán bộ điều tra Công an xã Thanh Miện cho biết, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, nhắm vào những người có tâm lý "việc nhẹ, lương cao", đặc biệt là giới trẻ.

“Các đối tượng xấu thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết và khao khát kiếm tiền nhanh chóng của thanh thiếu niên để dụ dỗ, lôi kéo vào các đường dây lừa đảo, vi phạm pháp luật”, cán bộ điều tra nhấn mạnh. Để phòng tránh những hậu quả đáng tiếc, mỗi gia đình cần nâng cao tinh thần cảnh giác, quan tâm và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giáo dục con cái.

Bên cạnh đó, cộng đồng và phụ huynh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật để bảo vệ người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ khỏi những cạm bẫy của các đối tượng lừa đảo.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện