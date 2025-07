Ngăn chặn kịp thời 2 nữ sinh ở Lào Cai bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê

Công an xã Bắc Hà vừa phối hợp với Công an xã Lùng Phình (Lào Cai) kịp thời ngăn chặn, giúp đỡ hai học sinh bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê trở về với gia đình.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Bắc Hà phối hợp với Công an xã Lùng Phình kịp thời ngăn chặn, giúp đỡ 2 học sinh lớp 8 bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ học đi làm thuê, trở về với gia đình.

2 học sinh tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 8h ngày 29/7, Công an xã Lùng Phình nhận được thông tin của anh Giàng Seo H. (SN 1993, trú tại thôn Lùng Sán, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai) về việc con gái là Giàng Thị H. (SN 2012) và cháu là Giàng Thị X. (SN 2012) bị đưa đi trên 1 chiếc xe ô tô màu trắng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Lùng Phình, Công an xã Bắc Hà đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh và phát hiện chiếc xe ô tô nêu trên tại thôn Na Kim, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Lực lượng Công an xã Bắc Hà phối hợp với Công an xã Lùng Phình đã đưa các cháu về trụ sở để làm việc, xác minh làm rõ vụ việc.

Tại Công an xã Bắc Hà, 2 học sinh cho biết bị một đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ đi làm thuê tại Hải Phòng. Người đưa các cháu đi là 1 tài xế xe dịch vụ, người này khai được 1 đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội thuê đi xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai đón 2 học sinh này đưa về TP Hải Phòng.

Công an xã Bắc Hà đã tuyên truyền để 2 học sinh này hiểu các quy định của pháp luật về độ tuổi lao động, các thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…; đồng thời khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, nhắc nhở con em mình không tin lời dụ dỗ trên mạng xã hội.

Sau khi được các cán bộ Công an xã tuyên truyền, giải thích, các cháu đã hiểu rõ hành động của mình là thiếu suy nghĩ do bị người khác lôi kéo và cam kết sẽ không để sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Gia đình các cháu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an xã Bắc Hà và Công an xã Lùng Phình trong xử lý vụ việc.

