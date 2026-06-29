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Xã hội

Nam thanh niên lĩnh 27 tháng tù giam do chém người

Do mâu thuẫn trong lúc bán hoa Tết, Lê Quang Tuyến (TP Huế) đã dùng kiếm chém đối phương gây thương tích 33%.

Hạo Nhiên

Ngày 29/6, Toà án Nhân dân khu vực 1 – Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Quang Tuyến (SN 1990, trú phường An Cựu, TP Huế) về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, vào dịp kinh doanh hoa Tết Nguyên đán năm 2025 tại khu vực công viên trước Đàn Nam Giao (phường Thuận Hóa, TP Huế), Lê Quang Tuyến cùng anh Lê Văn Hùng bán hoa tại đây.

Khoảng 11h ngày 19/1/2025, Nguyễn Văn Chung đến xin chở hoa thuê cho anh Hùng nhưng bị từ chối. Hai bên xảy ra cãi vã, thách thức nhau rồi Chung bỏ đi.

Sau đó, Chung về nhà cầm theo một cây rựa, điều khiển xe máy quay lại khu vực bán hoa để tìm anh Hùng.

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Bị cáo Lê Quang Tuyến tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Phát hiện Chung quay lại với hung khí và cho rằng người này đến gây rối, Lê Quang Tuyến liền lấy một cây kiếm cất dưới ghế nằm, lao ra truy đuổi. Chung cầm rựa bỏ chạy, còn anh Hùng cũng chạy theo phía sau.

Đến khu vực ngã tư Tam Thai – Ngự Bình, Chung vấp ngã làm rơi rựa. Anh Hùng lao tới khống chế để ngăn Chung nhặt lại hung khí. Lúc này, Tuyến cầm kiếm đứng bên cạnh định chém Chung nhưng không thực hiện vì sợ trúng anh Hùng.

Trong lúc giằng co, Chung vùng dậy lấy lại được cây rựa. Thấy vậy, Tuyến cầm kiếm lao đến chém một nhát trúng lưng Chung. Khi Chung giơ rựa lên đỡ, Tuyến tiếp tục chém từ trên xuống trúng hai tay khiến Chung đánh rơi hung khí.

Kết quả giám định xác định Nguyễn Văn Chung bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 33%.

Tại phiên tòa, Lê Quang Tuyến thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tộ của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Quang Tuyến 1 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 2 năm 3 tháng tù giam.

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#Công an #Toà án #TP Huế #xét xử #chém người #Lê Quang Tuyến

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