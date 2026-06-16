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Xã hội

Huy động lực lượng băng rừng vây bắt đối tượng nghi nổ súng giết người

Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng cùng chó nghiệp vụ vây bắt nghi phạm nổ súng giết người đang lẩn trốn trong rừng, đoạn giáp ranh tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Thông tin ban đầu, tối 14/6, Công an nhận được tin báo về 1 vụ án mạng xảy ra trong rừng thuộc lô 17, khoảnh 5, tiểu khu 1288 thuộc địa phận xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai), giáp ranh với xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân được xác định là anh T.A.S. (SN 1988, trú tại xã Ea Hiao).

Trước đó, anh S. có ngồi nhậu cùng anh T. và H. (đều trú tại tỉnh Đắk Lắk) ở trong chòi rẫy trong khu vực rừng thuộc địa điểm trên. Khi anh T. vừa trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi thì nghe tiếng súng nổ. Quay lại chỗ cũ, anh T. phát hiện anh S. đã tử vong với 1 vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra. Đối tượng H. ngồi nhậu cùng anh S. cũng đã bỏ trốn.

Sau khi bắn chết bạn nhậu, nghi phạm D.Q.H. (56 tuổi) đã lập tức trốn vào rừng sâu. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh), Công an xã Ia Rbol và lực lượng các xã lân cận khẩn trương tiếp cận hiện trường.

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Người dân đưa nạn nhân T. A.S tổ chức mai táng (Ảnh CTV).

Lực lượng Công an đã và đang tổ chức vòng vây từ nhiều hướng để tiếp cận, trong đó sử dụng chó nghiệp vụ và thiết bị bay flycam nhằm hỗ trợ phát hiện đối tượng. Tuy nhiên, công tác truy vết gặp nhiều khó khăn vì địa bàn rộng, hiểm trở do rừng núi rậm rạp và đối tượng là người thông thạo địa hình.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục truy bắt đối tượng gây án, đồng thời vận động quần chúng nhân dân khi phát hiện đối tượng khả nghi lập tức báo tin cho lực lượng Công an.

Mời bạn đọc xem Video: Khẩn trương truy bắt đối tượng giết người vượt biên. Nguồn: ANTV

#xã Ia Rbol #tỉnh Gia Lai #xã Ea Hiao #tỉnh Đắk Lắk #1 vụ án mạng #nổ súng giết người

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