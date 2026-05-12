Bắt khẩn cấp kẻ giết người yêu đang mang thai ở Cần Thơ

Do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Hồ Bảo Khanh (TP Cần Thơ) đã nhẫn tâm ra tay sát hại bạn gái đang mang thai tại phòng trọ.

Hạo Nhiên

Ngày 12/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi “Giết người”, liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú.

Trước đó, chủ nhà trọ phát hiện phòng trọ số 6 phát ra mùi hôi bất thường nên gọi điện cho Hồ Bảo Khanh (SN 2005, ngụ xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ) là người thuê phòng, yêu cầu quay về mở cửa kiểm tra.

Do không liên lạc được với Khanh, chủ nhà trọ đã nhờ những người xung quanh phá khóa phòng. Khi cửa mở, mọi người phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Đối tượng Hồ Bảo Khanh tại cơ quan Công an.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và khẩn trương truy xét nghi phạm.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định Hồ Bảo Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án. Đến ngày 11/5, đối tượng đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Khanh khai nhận sống chung như vợ chồng với chị L.T.Q.T (SN 2005, ngụ xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ). Trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, chi tiêu sinh hoạt và công việc của Khanh.

Theo lời khai ban đầu, trong lúc cãi vã, nạn nhân có lời nói xúc phạm Khanh và gia đình. Sau đó cả hai đi ngủ như bình thường. Tuy nhiên, khi chị T. đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện mâu thuẫn nên nảy sinh tức giận và ra tay sát hại nạn nhân.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chị L.T.Q.T đang mang thai.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi phạm chém liên tiếp 4 người ở Hưng Yên bị bắt

Từ mâu thuẫn cá nhân, Bùi Trung Mạnh đã dùng dao chém gây thương tích cho 4 người tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ chiều 10/5.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu kết quả xác minh vụ việc gây thương tích xảy ra trước đó một ngày tại xã Thư Vũ.

8888.jpg
Truy bắt nghi phạm liên quan vụ giết người ở Hà Tĩnh

Liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Tiến, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát lệnh truy tìm nghi phạm Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến).

Ngày 28/4, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra thông báo truy tìm đối tượng Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến) do nghi vấn liên quan đến vụ án xảy ra trên địa bàn.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.T H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu.

Giết người sau va chạm giao thông, nhóm thanh niên lĩnh 42 năm tù

Sau va chạm giao thông, Nguyễn Thanh Sil (An Giang) cùng đồng phạm truy sát nhóm đối phương khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo, gồm: Nguyễn Thanh Sil (SN: 2004), Trần Anh Kiệt (SN: 2007) và Nguyễn Trần Hồng Khương (SN: 2009, cùng ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, đêm 30/4/2025, nhóm Nguyễn Thanh Sil rủ nhau điều khiển xe mô tô đi TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (cũ) để vui chơi dịp lễ. Khi di chuyển đến khu vực phường An Phú, thị xã Tịnh Biên (nay là phường Tịnh Biên, An Giang) thì nhóm Sil gặp nhóm của Chau Chum (SN: 2007, ngụ phường Tịnh Biên) đang lưu thông trên đường từ tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) về quê nghỉ lễ 30/4.

