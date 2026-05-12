Bắt khẩn cấp kẻ giết người yêu đang mang thai ở Cần Thơ

Do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Hồ Bảo Khanh (TP Cần Thơ) đã nhẫn tâm ra tay sát hại bạn gái đang mang thai tại phòng trọ.

Ngày 12/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi “Giết người”, liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú.

Trước đó, chủ nhà trọ phát hiện phòng trọ số 6 phát ra mùi hôi bất thường nên gọi điện cho Hồ Bảo Khanh (SN 2005, ngụ xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ) là người thuê phòng, yêu cầu quay về mở cửa kiểm tra.

Do không liên lạc được với Khanh, chủ nhà trọ đã nhờ những người xung quanh phá khóa phòng. Khi cửa mở, mọi người phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Đối tượng Hồ Bảo Khanh tại cơ quan Công an.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và khẩn trương truy xét nghi phạm.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định Hồ Bảo Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án. Đến ngày 11/5, đối tượng đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Khanh khai nhận sống chung như vợ chồng với chị L.T.Q.T (SN 2005, ngụ xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ). Trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, chi tiêu sinh hoạt và công việc của Khanh.

Theo lời khai ban đầu, trong lúc cãi vã, nạn nhân có lời nói xúc phạm Khanh và gia đình. Sau đó cả hai đi ngủ như bình thường. Tuy nhiên, khi chị T. đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện mâu thuẫn nên nảy sinh tức giận và ra tay sát hại nạn nhân.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chị L.T.Q.T đang mang thai.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.