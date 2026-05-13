Bị khiêu khích đánh nhau, nam thanh niên dùng dao giết người

Do bị thách thức đánh nhau, Nguyễn Hoàng Việt (An Giang) đã dùng dao bấm đâm liên tiếp khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngày 13/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Việt (SN: 2000, trú tại ấp Long Hòa 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.‎

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An (SN: 1990, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang).

Khoảng 21h ngày 11/5, Thúy An rủ Việt đi mua thức ăn tại khu vực chợ Mỹ Luông. Trước khi đi, Việt mang theo một con dao bấm giấu trong túi quần để “phòng thân”, do lo sợ Thúy An bị hành hung vì trước đó đang có mâu thuẫn với một nhóm người tại địa phương.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Việt. Ảnh: CACC

Khi cả hai dừng xe tại một tiệm xôi gần công viên khu vực mũi tàu (thuộc ấp Thị 1, xã Long Điền), Thúy An phát hiện anh D.H.N (SN: 1979, ngụ xã Long Điền, An Giang) đang ngồi nhậu cùng một nhóm người gần đó.

Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa Thúy An và anh N. xảy ra cự cãi. Sau đó, anh N. quay sang khiêu khích và muốn “tay đôi” với Việt. Lúc này, Việt rút dao lao tới đâm, chém liên tiếp nhiều nhát khiến anh N. tử vong.

Sau khi gây án, Việt đã đến Công an xã Long Điền đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.