Bị khiêu khích đánh nhau, nam thanh niên dùng dao giết người

Do bị thách thức đánh nhau, Nguyễn Hoàng Việt (An Giang) đã dùng dao bấm đâm liên tiếp khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hạo Nhiên

Ngày 13/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Việt (SN: 2000, trú tại ấp Long Hòa 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.‎

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An (SN: 1990, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang).

Khoảng 21h ngày 11/5, Thúy An rủ Việt đi mua thức ăn tại khu vực chợ Mỹ Luông. Trước khi đi, Việt mang theo một con dao bấm giấu trong túi quần để “phòng thân”, do lo sợ Thúy An bị hành hung vì trước đó đang có mâu thuẫn với một nhóm người tại địa phương.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Việt. Ảnh: CACC

Khi cả hai dừng xe tại một tiệm xôi gần công viên khu vực mũi tàu (thuộc ấp Thị 1, xã Long Điền), Thúy An phát hiện anh D.H.N (SN: 1979, ngụ xã Long Điền, An Giang) đang ngồi nhậu cùng một nhóm người gần đó.

Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa Thúy An và anh N. xảy ra cự cãi. Sau đó, anh N. quay sang khiêu khích và muốn “tay đôi” với Việt. Lúc này, Việt rút dao lao tới đâm, chém liên tiếp nhiều nhát khiến anh N. tử vong.

Sau khi gây án, Việt đã đến Công an xã Long Điền đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xã hội

Bắt khẩn cấp kẻ giết người yêu đang mang thai ở Cần Thơ

Do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Hồ Bảo Khanh (TP Cần Thơ) đã nhẫn tâm ra tay sát hại bạn gái đang mang thai tại phòng trọ.

Ngày 12/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi “Giết người”, liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú.

Trước đó, chủ nhà trọ phát hiện phòng trọ số 6 phát ra mùi hôi bất thường nên gọi điện cho Hồ Bảo Khanh (SN 2005, ngụ xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ) là người thuê phòng, yêu cầu quay về mở cửa kiểm tra.

Xã hội

Kẻ chém trọng thương cán bộ Công an Quảng Trị khai gì?

Sau khi sử dụng rượu bia, Nguyễn Viết Hoàng bất ngờ xông vào trụ sở Công an phường Ba Đồn chém liên tiếp vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng T.H. rồi bỏ chạy.

Ngày 6/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú thôn Tân An, xã Tân Gianh) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Hoàng.
Xã hội

Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 1kg ma tuý ở An Giang

Đang vận chuyển gần 1kg ma tuý đi tiêu thụ, 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 5/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Trí Tài (SN: 1997, phường Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Vũ Lăm (SN: 1995, xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy‎.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Công viên An Hòa thuộc khu phố 1 An Bình, phường Rạch Giá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang phát hiện xe ô tô mang BKS: 66A-206.85 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

