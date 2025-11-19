Nam thanh niên bị đâm trọng thương vì… đi tiểu bậy

Đi tiểu bậy trước nhà hàng xóm, nam thanh niên ở An Giang bị con trai chủ nhà đâm trọng thương.

Ngày 19/11, thông tin từ Công an đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn An (SN: 1999, trú tại Tổ 5, ấp Bãi Ngự, đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, tại khu vực gần bến Cảng Thổ Châu, đối tượng Trần Văn An phát sinh mâu thuẫn với Phạm Nhựt K (SN: 2003, trú tại tỉnh Cà Mau), do K. đã đi tiểu tiện trước cửa nhà cha ruột của An.

Công an đặc khu thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn An.

Sau khi lời qua tiếng lại, An đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người K. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa K đi cấp cứu, đồng thời cấp báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đặc khu Thổ Châu đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ liên quan và mời đối tượng lên làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Trần Văn An đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

