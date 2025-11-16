Bị truy nã vì đâm trọng thương bạn trai người yêu cũ

Sau cuộc rượu tại nhà người quen, Danh Phụng (tỉnh An Giang) đã đâm trọng thương bạn trai người yêu cũ, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16/11, thông tin từ Công an xã Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã Danh Phụng (SN1996, trú tại khu phố Minh Thành, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc.

Trước đó, ngày 30/11/2024, anh Bông Văn G. chở chị N. đến nhậu tại nhà một người quen tại khu phố Minh Thành, thị trấn Minh Lương (nay là xã Châu Thành, tỉnh An Giang). Khi ra về, anh G. bị Danh Phụng (bạn trai cũ của N) chặn đánh và dùng dao đâm vào lưng, gây thương tích 11%. Sau khi gây án, Phụng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Danh Phụng tại cơ quan Công an.

Đến ngày 07/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã Danh Phụng về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Châu Thành phát hiện Danh Phụng đang lẩn trốn tại địa bàn đặc khu Phú Quốc, nên đã phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc tiến hành bắt giữ đối tượng.

Hiện, đối tượng Danh Phụng đã được di lý về Công an xã Châu Thành để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.