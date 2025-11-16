Hà Nội

Xã hội

Đâm trọng thương con rể hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào

Thấy hàng xóm hát karaoke gây ồn ào, Đặng Thành Duy (An Giang) qua nhắc nhở thì giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Duy dùng dao chém trọng thương đối phương.

Hạo Nhiên

Ngày 16/11, thông tin từ Công an xã Kiên Lương (tỉnh An Giang) cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Thành Duy (SN 1981, trú tại Tổ 01, ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào lúc 22h ngày 4/8/2025, sau khi đi nhậu về nhà tại ấp Rẫy Mới (xã Kiên Lương), Đặng Thành Duy thấy nhà ông P.X.H. (SN 1962) đang tổ chức nhậu và hát karaoke gây ồn ào nên đi qua nhắc nhở.

doi-tuong-duy-tai-co-quan-cong-an.jpg
Đối tượng Đặng Thành Duy tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 22h45, thấy bên nhà ông H. chưa dừng hát, Duy lấy một con dao tự chế đi qua nhà hàng xóm để “nói chuyện”. Khi thấy Duy đứng trước cửa nhà, anh M.V. S (SN 1996, con rể ông H.) đi ra gặp Duy thì hai bên xảy ra cự cãi.

Sau khi lời qua tiếng lại, Duy dùng dao chém vào cổ và gáy anh S. khiến nạn nhân bị trọng thương, được mọi người đưa đi cấp cứu.

Đến ngày 19/8, anh M.V.S đến Công an xã Kiên Lương trình báo vụ việc. Kết luận giám định cho thấy anh S. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 5%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

