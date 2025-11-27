Hà Nội

Xã hội

Nam tài xế xe khách không nhường đường cho xe ưu tiên ở Hà Nội khai gì?

Nam tài xế xe khách bị xử phạt do không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ dẫn đoàn khách quốc tế di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy.

Gia Đạt

Ngày 27/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố đã lập biên bản xử phạt hành chính 1 lái xe khách do không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ dẫn đoàn khách quốc tế di chuyển trên cầu Vĩnh Tuy.

capture.png
Đội CSGT đường bộ số 5 làm việc với tài xe xe khách.

Trước đó, chiều 25/11/2025, Đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT làm nhiệm vụ dẫn đoàn khách quốc tế di chuyển từ đường Đàm Quang Trung vào trung tâm Thành phố. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn xe phát tín hiệu ưu tiên theo đúng quy định.

Khoảng 15h15 cùng ngày, khi đoàn xe có CSGT dẫn đường, lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy, Tổ công tác phát hiện xe khách BKS 29E-362.46 di chuyển phía trước. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhiều lần phát loa yêu cầu nhường đường, tuy nhiên tài xế không chấp hành, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn trên một đoạn đường dài.

Trước tình huống trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã ghi lại toàn bộ hình ảnh vi phạm và thông báo cho đơn vị địa bàn để tổ chức xác minh, xử lý. Đội CSGT đường bộ số 5 đã nhanh chóng xác định được người điều khiển xe khách là anh Đ.T. D. (SN 1974; Trú tại TP. Hà Nội) và mời lên trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Tại buổi làm việc, tài xế D. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ tài liệu thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh D. về hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ và trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe.

Qua vụ việc trên, CATP Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông khi gặp xe ưu tiên đang phát tín hiệu theo quy định, phải nhanh chóng giảm tốc độ, đi sát vào lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường, tuyệt đối không cố tình đi chậm hoặc cản trở hoạt động của xe ưu tiên. Việc chấp hành đúng quy định không chỉ bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh mà còn góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ kịp thời, góp phần xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và văn minh đô thị.

Nguồn: ĐTHĐT.
