Công an xã Nhã Nam vào cuộc xác minh, xử phạt vứt rác nơi công cộng

Ngày 21/11, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, Công an xã Nhã Nam đã cử cán bộ phối hợp xác minh làm rõ và tham mưu UBND xã, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp công dân trên địa bàn, có hành vi vứt rác thải bừa bãi ra môi trường, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng mỹ quan công cộng và trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường sống sinh hoạt của cộng đồng.

Vứt rác nơi công cộng, gây ô nhiễm môi trường.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, tình hình trật tự, vệ sinh môi trường diễn biến phức tạp, tình trạng vứt rác thải ra nơi công cộng xảy ra nhiều, gây ô nhiễm môi trường cũng như mất mỹ quan nơi công cộng.

Thời gian qua, Công an xã Nhã Nam đã tích cực chỉ đạo lực lượng an ninh trật tự cơ sở các thôn tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực công cộng, tuyến đường liên thôn – liên xã, khu dân cư và các điểm thường xuyên phát sinh rác thải. Kết quả, Công an xã Nhã Nam đã cử cán bộ phối hợp xác minh làm rõ 8 trường hợp công dân trên địa bàn có hành vi vứt rác thải bừa bãi ra môi trường, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng, gồm: (1) N.T.T, trú tại thôn Ân Trù; (2). T.X.H, trú tại thôn Tiến Điều: (3). N.V.T, trú tại thôn Giữa 2; (4). N.V.H, trú tại thôn Thượng Đồn, (5). N.T.L, trú tại thôn Thị; (6). L.T.N.M, trú tại thôn Ngoài; (7). N.T.H, trú tại thôn Gạc; (8). P.T.M.L, trú tại thôn Đanh, đều thuộc xã Nhã Nam.

Vứt rác thải không đúng nơi quy định là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khoẻ chung của Cộng đồng. Trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục tham mưu UBND xã, tập trung chỉ đạo các thôn thực hiện các biện pháp tại cơ sở theo chủ trương "Điều tra sâu, xác minh kỹ, xử lý triệt để", nhằm giải quyết tận gốc vấn đề vứt rác thải sinh hoạt không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

